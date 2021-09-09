Велосипедки с бахромой, оранжевый и сандалии: Proenza Schouler показали коллекцию весна-лето 2022

Proenza Schouler представили свою новую коллекцию офлайновым показом, который открыл Неделю моды в Нью-Йорке. На подиум вышли супермодель Джиджи Хадид и падчерица Камаллы Харис Элла Эмхофф. Дизайнеры бренда — Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес — в этот раз вдохновились местечком Кауаи — одним из Гавайских островов, где сами любят отдыхать.