Велосипедки с бахромой, оранжевый и сандалии: Proenza Schouler показали коллекцию весна-лето 2022

Proenza Schouler представили свою новую коллекцию офлайновым показом, который открыл Неделю моды в Нью-Йорке. На подиум вышли супермодель Джиджи Хадид и падчерица Камаллы Харис Элла Эмхофф. Дизайнеры бренда — Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес — в этот раз вдохновились местечком Кауаи — одним из Гавайских островов, где сами любят отдыхать.
Коллекция Proenza Schouler весна-лето 2022 состоит из велосипедок и платьев с бахромой, леггинсов с разрезами, брючных костюмов с приталенными жакетами, объемных цветочных бус. Главная обувь грядущего сезона по мнению Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандес — спортивные сандали, основные цвета — солнечные оранжевый, желтый и красный, а среди принтов лидируют гавайские (само собой) и анималистические.
Фото: архивы пресс-служб
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