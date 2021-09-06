Сумка Prada, перчатки Two, ботильоны Geox и еще 12 вещей, которые украсят любой образ

Дизайнеры Fabiana Filippi назначили себе в мудборд все лучшее из географии: total white снежных равнин,­глянцевую зелень южного леса,­охристые­ оттенки пустыни и шоколадные своды каньонов. Если бы мы придумывали­ слоган коллекции, он звучал бы как «Натуральное!». В этих комфортных­ цветах мы заберем двусторонние пальто из кашемира и букле, джемперы из а­льпаки и мохера, юбки и блузки из­ воздушной тафты, органзы и тюля, ну и обязательно брюки мужского кроя из фланели и шерсти.­­

Fabiana Filippi, Б. Конюшенная, ул. 19/8