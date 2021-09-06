Сумка Prada, перчатки Two, ботильоны Geox и еще 12 вещей, которые украсят любой образ

Директор отдела моды Ксения Гощицкая глаголет: неистово украшайте себя. Длинные перчатки, отложные воротнички, золотые шармы — все это подходит.
Сумка Prada
Самый первый магазин Prada открыл в 1913 году дедушка Миуччи Марио — в элегантной миланской галерее Виктора Эммануила II он продавал дорогие дорожные сумки из экзотических кож. Иконическая сумка Prada Galleria — оммаж наследию дома. Самая первая ее модель была выполнена из it-bag Prada Galleria Saffianо: обработку сложным методом горячего тиснения сафьяновой кожи придумал и запатентовал Марио Прада. С тех пор неизменным остался лишь минималистичный силуэт — сумка примеряла полную палитру красок и видов кож. В новом сезоне мы выбираем белый. Разумеется, с золотой фурнитурой. Нарядно? Нарядно!
Prada, Б. Конюшенная ул., 13
Платье Maje
Maje наносят удар по сентябрьской хандре мощным миксом трендов: объемный воротничок, мини, цветочный принт. Добавим один из главных камбэков осени — цвет морской волны. Ну а грубые бескомпромиссные ботинки сигнализируют: сдаваться дождям вы не настроены.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Рубашка Versace
Срочно в номер: 1990-е снова с нами! Униформа модников поколения MTV, жвачки Turbo и приставки Dendy — джинсовая рубашка! Ее апдейт-версию ищите в новой коллекции Versace. Логотип дома будто нанесен дерзким граффитистом, а темный деним без потертостей — самый тру.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Кардиган Gerard Darel
Для тех, кто не собирается сбавлять обороты и планирует продолжать прогулки по рекам и каналам до первого снега, найден маст-хэв осени — шерстяной кардиган Gerard Darel. Носить — с легинсами (хот-деталью сезона!) и жокейскими сапогами.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1
Коллекция Claudie Pierlot
Claudie Pierlot как будто спрашивают: лето продлевать будете? Конечно! Тем более что оттенки синего и желтого напоминают нам о море и песке: принты словно выцвели от солнца и соли, а узоры на шелке рифмуются с тканями экзотических островов.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 73
Сумка Loewe
Как отметить 175 лет со дня основания бренда? Конечно же, выпустить it-bag! Loewe Amazona — это ремейк модели 1975 года. В названии слышен феминистический акцент: сумка названа в честь амазонок, воинственных героинь древнегреческих мифов. Новые версии (а их сразу две!) — Amazona 19 Square и Amazona 28 — вмещают все гаджеты, обладают плечевым ремнем и украшены анаграммой Loewe из четырех переплетающихся L.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Fabiana Filippi
Дизайнеры Fabiana Filippi назначили себе в мудборд все лучшее из географии: total white снежных равнин,глянцевую зелень южного леса,охристые оттенки пустыни и шоколадные своды каньонов. Если бы мы придумывали слоган коллекции, он звучал бы как «Натуральное!». В этих комфортных цветах мы заберем двусторонние пальто из кашемира и букле, джемперы из альпаки и мохера, юбки и блузки из воздушной тафты, органзы и тюля, ну и обязательно брюки мужского кроя из фланели и шерсти.
Fabiana Filippi, Б. Конюшенная, ул. 19/8
Балаклава Love to Knit
Основательница бренда Love to Knit и адепт слоу-фэшн, актриса Варвара Щербакова-Литвяк навязала новинок. Например, балаклаву-трансформер из мериносовой шерсти (суперхит этой осени!) можно носить тремя способами.
Love to Knit, ул. Академика Павлова, 16Б
Сумка Givenchy
Креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс назвал новинку 4G. Интернет тут ни при чем: единственная броская деталь суперминималистичной сумки — это золотая магнитная застежка в виде эмблемы модного дома, где буквы G сведены к символу.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Блуза Sandro
Сезонную необходимость барочности восполняют Sandro: блузу из шелка с воротником-стойкой и оборками мы поведем на открытие театрального сезона.
Sandro, Большой пр., П.С., 57/1
Перчатки Two
Перчатки локальной марки Two носят солистка IOWA Катя Иванчикова и певица Дора. Создательница этих аксессуаров — Катя Поваго — ловко миксует эстетику Азии, кинематографические пасхалки и ремесленные приемы: все модели выполнены вручную.
Сумка Furla
Форма новой сумки Sirena от Furla отсылает к богемным моделям марки 1960-х, а две переплетенные пряжки — логотипы Furla Arch — повторяют ренессансную арку на входе в штаб-квартиру бренда в Болонье. Чтобы быть совсем cool, нужна модель освежающего нежно-мятного цвета.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Образ Maje
Деловой дресс-код освободился от жестких условий. И один из самых крутых приемов показывают дизайнеры Maje — они предлагают надевать под классический пиджак кэжуал-свитер с гигантским воротом. Уравновесить объемный верх можно при помощи мини-юбки и шорт: и то и другое — тренды нового рабочего лука.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Свитер Polo Ralph Lauren
Культовая модель Polo Ralph Lauren — уютный шерстяной свитер с вышитыми инициалами основателя модного дома и талисманом бренда — медведем. Ровно тридцать лет назад сотрудники подарили Ральфу Лорену медведя, одетого в тотал-лук от дизайнера. С тех пор медведь примерил множество образов, а на коллекционном свитере главный символ марки играет в поло. Выбираем вариант молочного цвета или оттенка blue navy.
Polo Ralph Lauren, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Ботильоны Geox
В остроносых ботильонах Geox на шпильке совершенно по-конструктивистски встретились бежевый, молочный и черный цвета. Самый смелый шаг — носить их с лоскутными пэчворк-брюками, которые этой осенью самый хит.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.