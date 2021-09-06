18+
  • Мода
  • Вещи

Сумка Prada, перчатки Two, ботильоны Geox и еще 12 вещей, которые украсят любой образ

Директор отдела моды Ксения Гощицкая глаголет: неистово украшайте себя. Длинные перчатки, отложные воротнички, золотые шармы — все это подходит.

Сумка Prada

Самый первый магазин Prada открыл в 1913 году дедушка Миуччи Марио — в элегантной миланской галерее Виктора Эммануила II он продавал дорогие дорожные сумки из экзотических кож. Иконическая сумка Prada Galleria — оммаж наследию дома. Самая первая ее модель была выполнена из it-bag Prada Galleria Saffianо: обработку сложным методом горячего тиснения сафьяновой кожи придумал и запатентовал Марио Прада. С тех пор неизменным остался лишь минималистичный силуэт — сумка примеряла полную палитру красок и видов кож. В новом сезоне мы выбираем белый. Разумеется, с золотой фурнитурой. Нарядно? Нарядно!

Prada, Б. Конюшенная ул., 13

Платье Maje

Maje наносят удар по сентябрьской хандре мощным миксом трендов: объемный воротничок, мини, цветочный принт. Добавим один из главных камбэков осени — цвет морской волны. Ну а грубые бескомпромиссные ботинки сигнализируют: сдаваться дождям вы не настроены.

Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Рубашка Versace

Срочно в номер: 1990-е снова с нами! Униформа модников поколения MTV, жвачки Turbo и приставки Dendy — джинсовая рубашка! Ее апдейт-версию ищите в новой коллекции Versace. Логотип дома будто нанесен дерзким граффитистом, а темный деним без потертостей — самый тру.

ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23

Кардиган Gerard Darel

Для тех, кто не собирается сбавлять обороты и планирует продолжать прогулки по рекам и каналам до первого снега, найден маст-хэв осени — шерстяной кардиган Gerard Darel. Носить — с легинсами (хот-деталью сезона!) и жокейскими сапогами.

Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1

Коллекция Claudie Pierlot

Claudie Pierlot как будто спрашивают: лето продлевать будете? Конечно! Тем более что оттенки синего и желтого напоминают нам о море и песке: принты словно выцвели от солнца и соли, а узоры на шелке рифмуются с тканями экзотических островов.

Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 73

Сумка Loewe

Как отметить 175 лет со дня основания бренда? Конечно же, выпустить it-bag! Loewe Amazona — это ремейк модели 1975 года. В названии слышен феминистический акцент: сумка названа в честь амазонок, воинственных героинь древнегреческих мифов. Новые версии (а их сразу две!) — Amazona 19 Square и Amazona 28 — вмещают все гаджеты, обладают плечевым ремнем и украшены анаграммой Loewe из четырех переплетающихся L.

ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23

Коллекция Fabiana Filippi

Дизайнеры Fabiana Filippi назначили себе в мудборд все лучшее из географии: total white снежных равнин,­глянцевую зелень южного леса,­охристые­ оттенки пустыни и шоколадные своды каньонов. Если бы мы придумывали­ слоган коллекции, он звучал бы как «Натуральное!». В этих комфортных­ цветах мы заберем двусторонние пальто из кашемира и букле, джемперы из а­льпаки и мохера, юбки и блузки из­ воздушной тафты, органзы и тюля, ну и обязательно брюки мужского кроя из фланели и шерсти.­­

Fabiana Filippi, Б. Конюшенная, ул. 19/8

Балаклава Love to Knit

Основательница бренда Love to Knit и адепт слоу-фэшн, актриса Варвара Щербакова-Литвяк навязала новинок. Например, балаклаву-трансформер из мериносовой шерсти (суперхит этой осени!) можно носить тремя способами.

Love to Knit, ул. Академика Павлова, 16Б

Сумка Givenchy

­Креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс назвал новинку 4G. Интернет тут ни при чем: единственная броская деталь суперминималистичной сумки — это золотая магнитная застежка в виде эмблемы модного дома, где буквы G сведены к символу.

ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23

Блуза Sandro

Сезонную необходимость барочности восполняют Sandro: блузу из шелка с воротником-стойкой и оборками мы поведем на открытие театрального сезона.

Sandro, Большой пр., П.С., 57/1

Перчатки Two

Перчатки локальной марки Two носят солистка IOWA Катя Иванчикова и певица Дора. Создательница этих аксессуаров — Катя Поваго — ловко миксует эстетику Азии, кинематографические пасхалки и ремесленные приемы: все модели выполнены вручную.

Сумка Furla

Форма новой сумки Sirena от Furla отсылает к богемным моделям марки 1960-х, а две переплетенные пряжки — логотипы Furla Arch — повторяют ренессансную арку на входе в штаб-квартиру бренда в Болонье. Чтобы быть совсем cool, нужна модель освежающего нежно-мятного цвета.

Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Образ Maje

Деловой дресс-код освободился от жестких условий. И один из самых крутых приемов показывают дизайнеры Maje — они предлагают надевать под классический пиджак кэжуал-свитер с гигантским воротом. Уравновесить объемный верх можно при помощи мини-юбки и шорт: и то и другое — тренды нового рабочего лука.

Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Свитер Polo Ralph Lauren

Культовая модель Polo Ralph Lauren — уютный шерстяной свитер с вышитыми инициалами основателя модного дома и талисманом бренда — медведем. Ровно тридцать лет назад сотрудники подарили Ральфу Лорену медведя, одетого в тотал-лук от дизайнера. С тех пор медведь примерил множество образов, а на коллекционном свитере главный символ марки играет в поло. Выбираем вариант молочного цвета или оттенка blue navy.

Polo Ralph Lauren, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Ботильоны Geox

В остроносых ботильонах Geox на шпильке совершенно по-конструктивистски встретились бежевый, молочный и черный цвета. Самый смелый шаг — носить их с лоскутными пэчворк-брюками, которые этой осенью самый хит.

Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Фото: архивы пресс-служб

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты