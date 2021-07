Новое имя — петербургская марка перчаток Two, смелости и психоделическим принтами которой позавидуют сами MSGM

История Two началась с довольно бытовых событий — моего эмоционального выгорания и увольнения с работы. Я находилась в поиске самореализации, мне очень хотелось найти дело жизни, самостоятельно выстраивать бизнес процессы и проявить свои качества руководителя и стратега. У меня экономическое образование, но так или иначе я всегда занималась деятельностью, косвенно или напрямую связанной с дизайном, поэтому идея создания марки перчаток пришла естественно, как реализация внутренних потребностей. Итог: два года занимаюсь перчатками. Нынешний проект Two уже второй, первый назывался также, но тогда я работала в нежной и женственной эстетике с кружевом и вышивкой. Примерно после года существования первого Two почувствовала диссонанс и решила поменять вектор направления бренда. Тогда поняла, что проект должен быть не только маркой, но и комьюнити свободных духом, смелых, креативных людей. Это отражено и в идеологии, и в эстетике перчаток — они для тех, кто хочет проявить себя и жаждет самовыражаться.