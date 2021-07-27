Новое имя — петербургская марка перчаток Two, смелости и психоделическим принтами которой позавидуют сами MSGM

Перчатки марки Two из Петербурга уже засветились на солистке IOWA Кате Иванчиковой и певице Доре. Создательница аксессуаров — Катя Поваго — ловко миксуя эстетику Азии, кинематографическую мрачность и отсылки к высокой моде, создает один из самых топовых аксессуаров (спасибо пандемии), делает локальные коллаборации с молодыми художниками и параллельно формирует комьюнити творческих и смелых.
Катя Поваго
создательница марки Two
История Two началась с довольно бытовых событий — моего эмоционального выгорания и увольнения с работы. Я находилась в поиске самореализации, мне очень хотелось найти дело жизни, самостоятельно выстраивать бизнес процессы и проявить свои качества руководителя и стратега. У меня экономическое образование, но так или иначе я всегда занималась деятельностью, косвенно или напрямую связанной с дизайном, поэтому идея создания марки перчаток пришла естественно, как реализация внутренних потребностей. Итог: два года занимаюсь перчатками. Нынешний проект Two уже второй, первый назывался также, но тогда я работала в нежной и женственной эстетике с кружевом и вышивкой. Примерно после года существования первого Two почувствовала диссонанс и решила поменять вектор направления бренда. Тогда поняла, что проект должен быть не только маркой, но и комьюнити свободных духом, смелых, креативных людей. Это отражено и в идеологии, и в эстетике перчаток — они для тех, кто хочет проявить себя и жаждет самовыражаться.
В Петербурге высокая концентрация людей творческих, желающих создавать. Само окружение провоцирует на это. Однако в концепцию Two не была заложена приверженность к местоположению. Мы, наоборот, мыслим так: какая разница откуда ты, если делаешь и носишь классные, аутентичные вещи. Однако возможно в дальнейшем мы отразим любовь к родному городу в коллекциях.
На первую съемку нас вдохновила эстетика фильмов Вонга Карвая, с его мрачным светом и яркими цветовыми акцентами. Моя подруга — арт-директор бренда и художница по костюмам Маргарита Каплиева — неравнодушна к утонченности и таинственности Востока. Именно поэтому в наших работах есть отсылки к культуре Японии, Китая и Азии вцелом.
Вообще мы стараемся быть пластичными и не мыслить в рамках одного стилевого направления. Молодой бренд находится в постоянном поиске чего-то нового, что в полной мере могло бы отразить дух времени. При это нам нравится работать с архивами и перерабатывать уже традиционные элементы, поэтому Two близка эстетика итальянского бренда MSGM. Они облекают привычную классику в нестандартные, непривычные глазу формы и цвета. Такая же задача стоит и перед Two — взять что-то до боли знакомое и переработать с учетом окружающей нас реальности. Например, наши перчатки в клетку — это своеобразная дань уважения высокой моде, а точнее дому Chanel и их твидовой клетке. Но наш принт при этом не пытается повторить принт Chanel. Его линии выходят из ровного строя, как будто плавятся на солнце или пытаются загипнотизировать. Мы очень не хотим создавать «глянцевый» контент, когда все позитивно, безлико и причесано под одну гребенку. Жизнь не идеальна, она витиевата, мрачна и жизнерадостна одновременно. Не хочется быть студией Disney, отрицающей влияние и талант Тима Бертона, в мире дизайна перчаток.
Перчатки Two создаются из эластичной итальянской сетки. Долго шли к выбору материала и пробовали разные варианты. Наша сетка тактильно приятна, современна и за счет наличия эластановой нити, идеально принимает форму руки. Сейчас нельзя делать ставку только на аутентичный дизайн, качество должно быть высоким по умолчанию. Принт мы сначала масштабируем на ткани, потом запускаем в печать. Изображение переносится с бумаги на ткань под воздействием высокой температуры.
Кроме создания комьюнити, мы работаем над коллаборациями с молодыми художниками и художницами. Первой и уже представленной стала коллаборация с Елизаветой Беркутовой. Сейчас трудимся над следующим сотрудничеством. А среди тех, кто выбрал перчатки Two, — певицы Катя IOWA и Дора, которая появилась в них на премии Glamour. Найти в Петербурге нас можно в магазине аутентичного дизайна 8store.
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