Новое имя — петербургская марка перчаток Two, смелости и психоделическим принтами которой позавидуют сами MSGM

В Петербурге высокая концентрация людей творческих, желающих создавать. Само окружение провоцирует на это. Однако в концепцию Two не была заложена приверженность к местоположению. Мы, наоборот, мыслим так: какая разница откуда ты, если делаешь и носишь классные, аутентичные вещи. Однако возможно в дальнейшем мы отразим любовь к родному городу в коллекциях.

На первую съемку нас вдохновила эстетика фильмов Вонга Карвая, с его мрачным светом и яркими цветовыми акцентами. Моя подруга — арт-директор бренда и художница по костюмам Маргарита Каплиева — неравнодушна к утонченности и таинственности Востока. Именно поэтому в наших работах есть отсылки к культуре Японии, Китая и Азии вцелом.