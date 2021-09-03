А где Саманта? В шоу-руме COMMODE пройдет вечеринка по мотивам «Секса в большом городе»

Российская марка COMMODE устраивает в эту субботу вечеринку «А где Саманта?!» в своем шоу-руме на Петроградке. Мероприятие посвящено «Сексу в большом городе» и легендарной Саманте Джонс — героине Ким Кэтролл, которая не появится в продолжении сериала. В программе вечеринки коктейли, которые пили героини «СВБГ», десерты с предсказаниями от Саманты, презентация осенней коллекции верхней одежды COMMODE и розыгрыш одной из новинок.