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А где Саманта? В шоу-руме COMMODE пройдет вечеринка по мотивам «Секса в большом городе»

Российская марка COMMODE устраивает в эту субботу вечеринку «А где Саманта?!» в своем шоу-руме на Петроградке. Мероприятие посвящено «Сексу в большом городе» и легендарной Саманте Джонс — героине Ким Кэтролл, которая не появится в продолжении сериала. В программе вечеринки коктейли, которые пили героини «СВБГ», десерты с предсказаниями от Саманты, презентация осенней коллекции верхней одежды COMMODE и розыгрыш одной из новинок.

Лимитированная осенняя коллекция состоит из курток из гобелена. Вообще COMMODE известны своей верхней одеждой и индивидуальным пошивом курток. Их можно собрать с помощью конструктора пуховиков на сайте марки — выбрать цвет, модель, фактуру и дополнить вещь фурнитурой и другими элементами.

4 сентября, 18:00

COMMODE, Большой пр. П. С., 5

Фото: архив пресс-службы

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