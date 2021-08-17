Деконструкция, вышивки на основе работ художника Дмитрия Кавки и декаданс: OLA OLA показали осенне-зимнюю коллекцию

Так вещи украсили принты и вышивки, разработанные вместе с Дмитрием Кавкой. За основу взята серия работ художника Random Life — случайные сиюминутные натюрморты, составленные из теряющих первоначальную форму и перетекающих друг в друга изображений базы Google. Среди главных приемов коллекции — деконструкция и состаривание. К выбору такой эстетики дизайнер бренда Оля Гинзбург пришла, изучая архивы Эрмитажа по реставрации одежды, флагов, мебели. В итоге роскошный жаккард с цветочными принтами — основные ткани коллекции — искусственно состарены и отчасти разрушены. Деконструкцию иллюстрируют необработанные края вещей и торчащий утеплитель стеганых деталей.