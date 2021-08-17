Деконструкция, вышивки на основе работ художника Дмитрия Кавки и декаданс: OLA OLA показали осенне-зимнюю коллекцию

Петербургский бренд OLA OLA — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» этого года — показал коллекцию осень-зима 2021/22. В ее основе деконструкция, искусственное состаривание, сочетание разных материалов и форм. При работе над новой коллекцией марка не отошла и от своего знакового приема — сотрудничества с молодыми российскими художниками.
Так вещи украсили принты и вышивки, разработанные вместе с Дмитрием Кавкой. За основу взята серия работ художника Random Life — случайные сиюминутные натюрморты, составленные из теряющих первоначальную форму и перетекающих друг в друга изображений базы Google. Среди главных приемов коллекции — деконструкция и состаривание. К выбору такой эстетики дизайнер бренда Оля Гинзбург пришла, изучая архивы Эрмитажа по реставрации одежды, флагов, мебели. В итоге роскошный жаккард с цветочными принтами — основные ткани коллекции — искусственно состарены и отчасти разрушены. Деконструкцию иллюстрируют необработанные края вещей и торчащий утеплитель стеганых деталей.
Осенне-зимняя коллекция OLA OLA построена на сочетаниях не только техник и приемов, но и форм, фактур, принтов. Помпезный жаккард встречается с полупрозрачным шелком и мягким трикотажем, а сложные орнаменты с яркими ироничными вышивками. Кроме того, Оля Гинзбург предлагает миксовать подчеркнуто феминные блузки, платья и корсеты с объемными пальто, строгими пиджаками и худи.
Фото: архивы пресс-служб
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