Food+fashion: где в Петербурге купить одежду и украшения, а заодно перекусить и выпить кофе?

Гибридные форматы магазинов-заведений захватывают город. Причина их растущей популярности — переосмысленное за время пандемии отношение к посещению офлайновых бутиков и шоу-румов. Теперь поход в магазин — это экспириенс, причем зачастую гастро. «Собака.ru» собрала уже проверенные и недавно открывшиеся гастро-фэшн-локации, которые точно стоит посетить.
Одной из первых проект гибридного формата запустила создательница Avgvst Наталья Брянцева. Пространство российского бренда украшений объединило флагманский магазин и кофейню. Avgvst в Петербурге уже почти год и за это время в нем появились еще и пирсинг и тату-салон, а к ассортименту магазина добавились работы молодых российских художников. Бонусом: инстаграмная летняя терраса, живые цветы, стаканчики для кофе с надписью «Перемен», но главное, конечно, украшения.
Что продают: гендерно-нейтральные и детские украшения бренда, среди которых серьги, подвески, каффы.
Что подают: чайные лимонады, холодный и горячий кофе, какао шоты, выпечку из «Футуры».
ул. Рубинштейна, 16
Шоу-рум — на втором этаже, кофейня — на первом, и все это в доме, построенном в 1903-1904 годах по проекту архитектора Василия Шауба. Петербургская марка Not For Sale открыла свое пространство этой весной. После долгой (потому что очень много красоты!) примерки восстановить силы можно не покидая магазин. Кстати, меню кофейни Not For Sale обновляется постоянно и не менее активно, чем коллекции марки. Причем в каждом направлении свои хиты: костюмы — на втором этаже, ленивые вареники из творога с лимонным курдом — на первом.
Что продают: одежду марки, например, костюмы, рубашки, куртки.
Что подают: кофе, чай, матчу, лимонады, кокосовую воду, фреши, салаты, френч тосты, супы, мороженое, кексы, печенье.
ул. Садовая, 21 АБ
Еще один новичок среди классных гибридов — 47 Store. Пространство, которое открылось на Петроградке в июне, объединяет флагманский мультибрендовый магазин украшений и ароматов, спешалти-кофейню и библиотеку редких журналов. Автор локации — петребургский ювелир Екатерина Толстая, чей бренд Ekaterina Tolstaya Jewelry — главный резидент площадки.
Что продают: украшения российских марок, среди которых Ekaterina Tolstaya Jewelry, «Щ», Nullum, DGLS_CRTF, Milk United.
Что подают: кофе петербургских обжарщиков, шоколад локальной марки, собственная выпечка, конфеты ручной работы.
Большой пр. П.С., 47
Самый юный проект из нашего списка — магазин ювелирных украшений и по совместительству кофейня fjord. Создатели расстарались — интерьер локации выделяется аркой из зеленого искусственного меха, в тон ей — стулья гастро-зоны, двери и цветы на входе. Полноценное меню пока в процессе разработки, а вот все украшения марки уже представлены: серьги, кольца, каффы, колье, браслеты, цепи, броши.
Что продают: украшения марки, которые можно дополнить гравировкой и персонализировать по своему желанию.
Что подают: спешалти-кофе, маття, какао, чай, круассаны, крафтовый шоколад.
ул. Гороховая, 34
Перезапуск легендарного фэшн-места на Петроградке стартовал еще в июне. Несмотря на то, что итог трансформации увидим только в конце лета, уже сейчас в Доме Мод можно и сделать покупки, и угоститься кофе или сидром. Причем с кофейней соседствует даже не один магазин, а несколько: от самого большого в городе магазина лимитированного стритвира «Камень» до секции селективного денима. А в конце августа на четвертом этаже откроется концепт-стор с российскими дизайнерами.
Что продают: лимитированный стритвир, селективный деним, спортивную одежду для йоги, бега и фитнеса.
Что подают: кофе авторской обжарки, сидр.
Каменноостровский пр., 37
Создатели винных баров Merula в мае открыли креативное пространство NoMer, в котором разместились сразу несколько фэшн-проектов: концептуальный комиссионный магазин «Пиф-Паф Supershop» и второй шоу-рум уже упомянутого нами 47 Store. В NoMer проходят вечеринки, лекции, свопы и все это с коктейлями по вечерам и кофе по утрам от бара NoMer 47.1, расположенного тут же. Напитки здесь создаются с использованием органических, натуральных и свежих ингредиентов для чистоты вкуса.
Что продают: одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов, винтажные украшения и украшения российских дизайнеров.
Что подают: авторские коктейли и кофе от московских обжарщиков CoffeeOwl.
Невский пр., 47
Фото: архивы Avgvst, Not For Sale, 47 Store, fjord, Дома Мод, NoMer, Pexels
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