Food+fashion: где в Петербурге купить одежду и украшения, а заодно перекусить и выпить кофе?

Шоу-рум — на втором этаже, кофейня — на первом, и все это в доме, построенном в 1903-1904 годах по проекту архитектора Василия Шауба. Петербургская марка Not For Sale открыла свое пространство этой весной. После долгой (потому что очень много красоты!) примерки восстановить силы можно не покидая магазин. Кстати, меню кофейни Not For Sale обновляется постоянно и не менее активно, чем коллекции марки. Причем в каждом направлении свои хиты: костюмы — на втором этаже, ленивые вареники из творога с лимонным курдом — на первом.