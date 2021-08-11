Food+fashion: где в Петербурге купить одежду и украшения, а заодно перекусить и выпить кофе?

Перезапуск легендарного фэшн-места на Петроградке стартовал еще в июне. Несмотря на то, что итог трансформации увидим только в конце лета, уже сейчас в Доме Мод можно и сделать покупки, и угоститься кофе или сидром. Причем с кофейней соседствует даже не один магазин, а несколько: от самого большого в городе магазина лимитированного стритвира «Камень» до секции селективного денима. А в конце августа на четвертом этаже откроется концепт-стор с российскими дизайнерами.