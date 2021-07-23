Bottega Veneta, Versace и Jil Sander со скидками: гид по распродажам Петербурга, которые действуют до конца июля

Жара возвращается в Петербург, а это значит, что для шорт и льняных платьев все еще самое время. А тут еще и сезонные распродажи подоспели с внушительными скидками — от 30 до 70%! Если вы ждали удачного момента, чтобы обновить весенне-летний гардероб, то он настал. Собрали сэйлы, на которые точно стоит заглянуть в последнюю неделю июля.