Bottega Veneta, Versace и Jil Sander со скидками: гид по распродажам Петербурга, которые действуют до конца июля

Жара возвращается в Петербург, а это значит, что для шорт и льняных платьев все еще самое время. А тут еще и сезонные распродажи подоспели с внушительными скидками — от 30 до 70%! Если вы ждали удачного момента, чтобы обновить весенне-летний гардероб, то он настал. Собрали сэйлы, на которые точно стоит заглянуть в последнюю неделю июля.
ДЛТ
Скидки до 50%
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Сумка Jil Sander, 21 950 вместо 43 950 руб.
За люксом от мировых брендов отправляемся, конечно, в ДЛТ. В универмаге как раз более чем благоприятные условия для покупок — пятидесятипроцентный сэйл на весенне-летние коллекции. Скидка распространяется на вещи Bottega Veneta, Tom Ford, Gucci, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Lanvin, Ralph Lauren, Dsquared2, Celine, Marni, Chloe, Givenchy, Stella McCartney, Gianvito Rossi, Michael Kors, Saint Laurent Paris, Burberry, Blumarine, Casadei, Missoni, Jimmy Choo.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
«Кенгуру»
Скидки до 50%
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Платье EMILIO PUCCI, 14 499 вместо 28 999 руб.
В сети магазинов в разгаре Summer Sale, а это значит, что скидки на одежду, аксессуары и обувь достигают 50%. Какими брендами можно поживиться? В акции участвуют детские вещи от Brunello Cucinelli, Chloe, Dolce & Gabbana, Balmain, Burberry, Stella McCartney, а также женские коллекции Les Coyotes de Paris, Parosh, Red Valentino, Sara Roka, Self Portrait, TWINSET
«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17
Babochka
Скидки 50%
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Жакет Versace, 143 100 вместо 286 200 руб.
Кроме стопроцентно летних маст-хэвов вроде боди WOS и жакета Versace сейчас в сети бутиков Babochka стоит присмотреться и к сапогам The Row, которые подойдут как для весны, так и для осени. Тем более, что на них тоже распространяется манящая своей выгодностью акция со скидками в 50%.
Babochka, Невский пр., 36, 152, 153
Au Pont Rouge
Скидки до 50% + гаражная распродажа
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Жакет Barbara Bui, 64 950 вместо 129 900 руб.
В универмаге Au Pont Rouge тоже можно поживиться одеждой, обувью, аксессуарами и спортивными вещами из коллекций этого сезона за полцены. В распродаже принимают участие такие бренды, как Set, Marc Jacobs, Barbara Bui, FILA, Iro. А бонусом к Summer Sale Au Pont Rouge проводит свою традиционную гаражную распродажу. Образы прошлых сезонов от Alexander Wang, Rick Owens, Marc Jacobs, Maison Martin Margiela и других флагманских брендов можно купить в интернет-магазине и на третьем этаже универмага по фиксированной стоимости — 3 000, 5 000, 7 000 рублей.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
United Colors of Benetton
Скидки 50%
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Двусторонний тренд United Colors of Benetton, 5 499 вместо 10 999 руб.
На сэйле в United Colors of Benetton можно закупиться всей семьей. Здесь со скидками представлены как женская и мужская, так и детская линейки бренда.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Reserved
Скидки до 70%
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Блуза Reserved, 1 299 вместо 1 7999 руб.
Блузы, шорты, платья из хлопка, футболки, топы, сумки, кроссовки, ботинки и босоножки — это далеко не полный перечень того, что Reserved отдают с внушительными скидками, которые достигают 70%. Всем шопинг!
Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17
Sandro
Скидки 50%
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Бра Sandro, 8 950 вместо 17 900 руб.
За летними вещами поспешить стоит и в магазин французского бренда Sandro. Иначе есть вероятность, что яркие платья, длинные кардиганы, футболки в стиле тай-дай и вязаные (жутко модные!) бра за полцены расхватают.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
404 NOT FOUND
Скидки 30%
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Платье 404 NOT FOUND, 19 390 вместо 27 700 руб.
Сезонный сэйл идет не только в мультибрендовых магазинах или магазинах мировых брендов, но и в шоу-румах локальных марок. Например, у любимцев it-girl Петербурга — 404 NOT FOUND. Особенно круто, что тридцатипроцентная скидка распространяется как на платья из вечернего дропа и весенне-летнюю коллекцию, так и на пуховики.
404 NOT FOUND, ул. Марата, 52
Maje
Скидки 50%
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Платье Maje, 16 950 вместо 33 900 руб.
Еще один сэйл, на который точно стоит заглянуть, проходит в Maje. Бохо-платья, блузы с воланами, замшевые юбки, брючные костюмы и идеальные для отпуска комбинезоны продаются со скидкой 50% и имеют все шансы стать лучшей (и самой выгодной!) покупкой лета.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Ola Ola
Скидки 30%
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Платье Ola Ola, 25 130 вместо 35 900 руб.
В сезонной распродаже петербургского бренда участвует коллекция весна-лето 2021. Это те самые платья, леггинсы, юбки и блузы, украшенные принтами в виде фотографий, сделанных дизайнером Ольгой Гинзбург из окна ее автомобиля, и скриншотов с телефона.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж
Фото: архивы пресс-служб
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