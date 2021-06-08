Как жемчуг из камня аристократок превратился в пацанский атрибут и украшение новой маскулинности

С тех пор жемчуг стал незаменимым элементом трендовых украшений. Без него не обходились (и не обходятся) минималистичные серьги и кольца локальных марок, когда местный рынок недорогих модных украшений только зарождался. Деликатными жемчужинами были декорированы каффы марки 48, серьги Qari Qris и подвески Ms. Marble. Минимализм сменился барочностью несколько лет назад, а нам предложили украшения из жемчуга несферической формы буквально все: от все тех же локальных марок до AliExpress. Примерно в то же время жемчуг стал отвоевывать себе место еще и на аксессуарах: он появился на заколках, ободках, цепочках для очков и даже сумках, жемчужные подвески и чокеры вписывались в многоярусные луки. Сами нити менялись — Sophie Bille Brahe, Ambersceats, Sophie Buhai выбирали бусины разных диаметров, а Eliou и Wald Berlin делали бусы из цепей и жемчуга.