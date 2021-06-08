Как жемчуг из камня аристократок превратился в пацанский атрибут и украшение новой маскулинности

Ювелирный колумнист и автор телеграм-канала о современном авторском ювелирном искусстве Read my jewels Евгения Тышкевич проводит ликбез по истории жемчуга, его становлению в моде, объясняет, что этот камень перестал ассоциироваться с определенным классом и полом и стал маркером стирания гендерных границ, а также главным украшением новой маскулинности.
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Кокити Микимото
Повсеместностью и массовостью жемчужных украшений мы прежде всего обязаны одному человеку — Кокити Микимото. Старший ребенок в осиротевшей семье в деревушке Тоба сначала занимался продажей лапши и грезил о выращивании жемчуга. Он женился на дочери самурая, которая поддержала морально и материально все его биотехнологические эксперименты на устрицах акоя. Ему потребовалось около двадцати лет экспериментов для того, чтобы разработать метод и зарегистрировать патент на получение сферических жемчужин.
Кокити мечтал украсить шеи всех женщин в мире жемчужными нитками. Драматическое продолжение его стремлений по понятным маркетинговым причинам в наши дни обычно опускается: “Он надеется, что когда-нибудь жемчуга будет столько, что он сможет продавать нитку за два доллара каждой женщине, которая сможет себе это позволить, и отдаст ее даром тем, кому и два доллара не по карману”. Как показало время: совсем не за 2 доллара и не только женщинам.
С тех пор жемчуг стал незаменимым элементом трендовых украшений. Без него не обходились (и не обходятся) минималистичные серьги и кольца локальных марок, когда местный рынок недорогих модных украшений только зарождался. Деликатными жемчужинами были декорированы каффы марки 48, серьги Qari Qris и подвески Ms. Marble. Минимализм сменился барочностью несколько лет назад, а нам предложили украшения из жемчуга несферической формы буквально все: от все тех же локальных марок до AliExpress. Примерно в то же время жемчуг стал отвоевывать себе место еще и на аксессуарах: он появился на заколках, ободках, цепочках для очков и даже сумках, жемчужные подвески и чокеры вписывались в многоярусные луки. Сами нити менялись — Sophie Bille Brahe, Ambersceats, Sophie Buhai выбирали бусины разных диаметров, а Eliou и Wald Berlin делали бусы из цепей и жемчуга.
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Бренд Monika Seitter
Казалось, что в прошлом году с приходом бисера жемчуг мог бы исчезнуть. Но этого не случилось, поскольку он отвечал за контраст размера и цвета в наивных украшениях. Сейчас аксессуары в инфантильной эстетике ушли от бисера к пластику, но при этом марки вовсю продают кольца с жемчугом и пластиковыми шинками. К томе же, более важным стал вопрос не про составляющие модных жемчужных украшений, а то, кто их носит.
Жемчужная нитка долгое время была признаком ультимативной женственности и статуса, но представления о новой маскулинности раздвинули вестиментарные границы дозволенного. Летом 2019 во многих коллекциях Menswear SS20 был замечен жемчуг в абсолютно разной стилизации. Givenchy вывел на подиум андрогинных молодых людей в брючных костюмах и с жемчужными моно-сережками, бренд Ami декорировал перламутровыми бусинами брюки и жилет модели. SSS World Corp показал тогда на подиуме брутального вида мускулистых молодых людей в подчеркнуто маскулинной одежде, при этом их лук завершали нитки жемчуга на накачанных шеях. К слову, длины, именуемой «Принцесса». A бренд Comme des Garcons совершил ювелирный дебют в коллаборации с Mikimoto. Самое примечательное, что эту коллекцию сделали агендерной, а солировал в рекламной компании модель Калле Мейер! Мог ли Кокити Микимото в самым смелых своих мечтах предсказать такую популярность, повсеместность и агендерность жемчуга? Коллаборация между брендами оказалась такой удачной, что весной этого года было объявлено о второй коллекции высокого ювелирного искусства.
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Гарри Стайлс на Met Gala, 2019 год
Эту ювелирную тему быстро подхватили и раскрыли знаменитости, сделав тренд на мужские украшения с жемчугом самым многообещающим в прошлом году. Сразу после коллаборации CDG и Mikimoto, жемчужную нить примерил на себя рэпер A$AP Rocky, певец Гарри Стайлс появился на Met Gala в 2019 году в струящейся черной прозрачной блузке, брюках с высокой талией, лакированной обуви на каблуке. Его образ завершала жемчужная моно-серьга, словно взятая со знаменитой картины Яна Вермеера (художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета). А Актер Джейден Смит сочетает жемчуг с другим остромодным украшением — цепью с крупными овальными звеньями. Сложно сказать, увидим ли мы молодых людей в жемчуге на улицах Петербурга в ближайшее время. Но маловероятно, что мужские украшения быстро забудутся. Все-таки эта тенденция — нечто большее, чем просто мода.
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб
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