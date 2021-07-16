Шляпы-медузы, неон и высокие перчатки в кутюрной коллекции Valentino

Кроме шляп, в коллекцию вошли вечерние платья в пол и коктейльные мини-платья, пончо, накидки с капюшонами. Мужская кутюрная линия состоит из костюмов, рубашек к ним в тон, жилетов, палантинов и юбок, которые Пьерпаоло Пиччоли рекомендует носить поверх брюк. Главных аксессуаром большинства как мужских, так и женских образов, стали высокие перчатки. Также в коллекцию вошли вещи с разными абстрактными принтами — это результат сотрудничества Пьерпаоло Пиччоли с семнадцатью художниками. Показ модного дома Valentino прошел в выставочном пространстве Венецианской биеннале Арсенал.