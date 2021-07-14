Покупка недели: сумка под бутылку Chloé для пятничного вечера

Бутылка с чем-нибудь холодным (тут уже на ваш вкус: вода или розе) сейчас такой же необходимый атрибут, как крем с SPF. Мы искали и нашли идеальную сумку для нее, которая так и называется — Fredy Bottle. Аксессуар прямиком из коллекции Chloé осень-зима 2021 придется как нельзя кстати именно летом.
Fredy Bottle создана из прочной зернистой кожи и гибкой рафии — из нее сплетена ажурным узором верхняя часть сумки. Креативный директор модного дома Chloé Наташа Рамсей-Леви дополнила модель узкими ремешками, которые застегиваются на горлышке бутылки, ведь потерять тару с живительным напитком совсем не хочется. Носить Fredy Bottle удобно — на длинном плечевом ремне, декорированном золотистым тисненым логотипом бренда.
Сочетать аксессуар можно с чем угодно, хоть с любым льняным платьем из нашей подборки. Обойдется сумка в 42 800 рублей, а найти ее можно в ДЛТ и на сайте универмага.
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