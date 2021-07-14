Покупка недели: сумка под бутылку Chloé для пятничного вечера

Бутылка с чем-нибудь холодным (тут уже на ваш вкус: вода или розе) сейчас такой же необходимый атрибут, как крем с SPF. Мы искали и нашли идеальную сумку для нее, которая так и называется — Fredy Bottle. Аксессуар прямиком из коллекции Chloé осень-зима 2021 придется как нельзя кстати именно летом.