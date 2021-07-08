Жареное солнце: 30 льняных платьев, которые спасут (и украсят!) вас в жару

Кто мы? Изнывающие от жары петербуржцы! Чего мы хотим? Прохлады! Но нет, в ближайшие дни мечты о привычном лете в Петербурге не сбудутся, поэтому советуем передвигаться по городу только в одежде из натуральных материалов. Мы выбрали лен и собрали три десятка платьев на все случаи жизни: от вариантов для работы до тех, в которых можно отправиться в ресторан.
Цвет и узоры
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Zimmermann, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
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Kiton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 129 000 руб.
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WOS, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 000 руб.
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Faithfull the brand, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 200 hуб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 899 руб.
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Zimmermann, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 118 000 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 8 999 руб.
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Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 999 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 999 руб.
Бежевый и белый
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 117 780 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 259 500 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 259 500 руб.
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Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 38 700 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 899 руб.
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Armani Exchange, «Европолис», Полюстровский пр., 84, «МЕГА Парнас, 9 700 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 8 999 руб.
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Proenza Schouler, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 103 500 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 999 руб.
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FiNN FLARE, «МЕГА Дыбенко», «Академ Парк», Гражданский пр., 41, литера В, 1 492 руб.
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Betty Barclay, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 500 руб.
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Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 6 990 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 999 руб.
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BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 250 руб.
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FiNN FLARE, «МЕГА Дыбенко», «Академ Парк», Гражданский пр., 41, литера В, 3 899 руб.
Черный и синий
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Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 7 900 руб.
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FiNN FLARE, «МЕГА Дыбенко», «Академ Парк», Гражданский пр., 41, литера В, 3 742 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
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Latrika, ул. Пестеля 13-15, 11 550 руб.
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Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 3 999 руб.
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Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 000 руб.
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