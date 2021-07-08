Жареное солнце: 30 льняных платьев, которые спасут (и украсят!) вас в жару

Кто мы? Изнывающие от жары петербуржцы! Чего мы хотим? Прохлады! Но нет, в ближайшие дни мечты о привычном лете в Петербурге не сбудутся, поэтому советуем передвигаться по городу только в одежде из натуральных материалов. Мы выбрали лен и собрали три десятка платьев на все случаи жизни: от вариантов для работы до тех, в которых можно отправиться в ресторан.