Амбер Валетта, Паулина Поризкова и Кристи Тарлингтон представили коллекцию Fendi Couture

Ким Джонс снова собрал звездный состав: Амбер Валетту, Паулину Поризкову, Кристи Тарлингтон, Кейт и Лилу Мосс. Это вторая кутюрная коллекция Джонса на посту креативного директора Fendi, напомним, что в его дебютном показе приняли участие Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь, Адвоа Абоа и другие супермодели. В этот раз модный дом представил видео, режиссером которого стал Лука Гуаданьино, а композитором — Макс Рихтер.