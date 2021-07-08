Амбер Валетта, Паулина Поризкова и Кристи Тарлингтон представили коллекцию Fendi Couture

Ким Джонс снова собрал звездный состав: Амбер Валетту, Паулину Поризкову, Кристи Тарлингтон, Кейт и Лилу Мосс. Это вторая кутюрная коллекция Джонса на посту креативного директора Fendi, напомним, что в его дебютном показе приняли участие Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь, Адвоа Абоа и другие супермодели. В этот раз модный дом представил видео, режиссером которого стал Лука Гуаданьино, а композитором — Макс Рихтер.
В Fendi Couture вошли мини-платья с узорами, платья в пол с вышивками и драпировками, пышные платья с перьями, агендерные комплекты с брюками и пуловерами. В цветах преобладают белые и молочные оттенки, среди аксессуаров, за которые отвечала дизайнер Дельфина Делеттре-Фенди, — массивные серьги и ожерелья.
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