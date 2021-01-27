Здесь все: Деми Мур, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл на показе дебютной коллекции Кима Джонса для Fendi

Ким Джонс показал свою первую кутюрную работу для Fendi и по совместительству свою первую женскую коллекцию. За его плечами пост креативного директора Louis Vuitton, а с 2018 и по сей день он заправляет Dior Homme. В качестве нарратива кутюрной коллекции Fendi дизайнер использовал роман «Орландо» писательницы Вирджинии Вулф, двойственность человеческой натуры и соединение мужского и женского. Так в коллекции появилось наполовину платье наполовину пиджак, элементы и детали, отсылающие к викторианской эпохе, и пара мужских подчеркнуто феминных нарядов, а именно платьев. Образы моделей-мужчин дополнила яркая помада, а женщин — длинные серьги.
Также в женскую коллекцию Fendi вошли брючные костюмы с длинными кейпами, закрытые и полупрозрачные платья в пол. Для своего дебютного показа на посту креативного директора модного дома Ким Джонс пригласил тяжелую артиллерию — шоу открыла Деми Мур, на подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс и ее дочь Лила Грэйс Мосс Хэк, Кара Делевинь, Адвоа Абоа и Белла Хадид.
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