Деконструкция, пирсинг и татуировки: какой получилась кутюрная коллаборация Jean Paul Gaultier и бренда Sacai

Jean Paul Gaultier показали свою первую коллекцию, созданную приглашенным дизайнером. В марте бренд поменял концепцию работы над кутюрными коллекциями — теперь они представляют собой коллаборации с другими брендами. В этот раз приглашенным дизайнером стала Читосе Абе — создательница бренда Sacai.
В кутюрную коллаборацию Jean Paul Gaultier х Sacai вошли корсеты, вещи с элементами деконструкции: платья, жакеты, юбки, знаковые для самого Жан-Поля Готье тельняшки, прозрачные боди, имитирующие татуировки на теле. В качестве украшений — массивные колье, браслет из булавок и пирсинг. О том, как он стал любимым элементом стилизации модных домов, мы рассказывали здесь.
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