Деконструкция, пирсинг и татуировки: какой получилась кутюрная коллаборация Jean Paul Gaultier и бренда Sacai

В кутюрную коллаборацию Jean Paul Gaultier х Sacai вошли корсеты, вещи с элементами деконструкции: платья, жакеты, юбки, знаковые для самого Жан-Поля Готье тельняшки, прозрачные боди, имитирующие татуировки на теле. В качестве украшений — массивные колье, браслет из булавок и пирсинг. О том, как он стал любимым элементом стилизации модных домов, мы рассказывали здесь.