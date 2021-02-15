Ренессанс пирсинга! Как из элемента субкультуры он превратился в любимый прием на подиумах Dior, Fendi и Schiaparelli

Неоспоримый факт: пирсинг, который раньше любили только фэшн-бунтари вроде Vivienne Westwood, переживает не просто ренессанс, а перерождение. Он прошел путь от визуального кода субкультуры до одного из главных стилистических приемов на подиумах и в лукбуках последних коллекций модных домов. Журналист проекта «St Scalpelburg. Пирсинг и Социум», редактор Scalpeltimes, исследователь пирсинг-культуры Ксения Поталина объясняет, почему случился расцвет пирсинга и как с ним работают все — от Rick Owens до Fendi, Schiaparelli и Dior.
За последние годы наш мир изменился стремительно. В новое измерение мы шагнули бесстрашными, осознанными и откровенно честными. Мы перестали бояться чужих голосов, переосмыслили собственные ценности и научились правдивому сторителлингу. Мировые и российские бренды, оставив далеко позади конформистские понятия о стиле, с вдохновением размышляют о толерантности, стирании границ и свободе выбора. Все эти постапокалиптические инновации напрямую коснулись культуры самовыражения. И пожалуй, одна из наиболее ярких метаморфоз случилась с пирсингом, перекочевавшим из категории подросткового вызова обществу во взрослый и состоявшийся тренд.
Сегодня пирсинг, как элемент стилизации, близок всем мировым дизайнерам: от бунтарских по коду и сердцу Rick Owens и Alexander McQueen до элегантных и романтичных Fendi, Loewe и Valentino. Dior виртуозно вписывает в женские образы круизной коллекции прогрессивный мотив и одевает обновленные модели сережек Tribales в хрящи ушей. Chanel тоже наглядно демонстрирует, как носить драгоценные изделия бренда в качестве украшений для пирсинга. Урок закрепляют образы моделей из последних показов модного дома. Ключевую роль коллекции Louis Vuitton FW 2021/2022 тем временем отдают темнокожему селебрити с золотым кольцом в проколе септум (лат. Septum — «носовая перегородка»). Показ этот, к слову, посвящен нашим бессознательным предубеждениям и устаревшим архаичными нормами общества.
Balenciaga, Vivienne Westwood и Vetements в унисон вдохновляются персонажами, в чьих образах доминируют массивные украшения и мрачные склеральные линзы, имитирующие татуаж глазных яблок. Культовый дом Schiaparelli в пылу увлечения ювелирным трендом создает целую коллекцию авангардных аксессуаров: клатчи, декорированные золотым носами с пирсингом; массивные серьги в форме ушей с множественными проколами и тоннелями, золотые маски на лицо и тело, покрытые россыпью украшений. Вершиной карьеры Рикардо Тиши в Givenchy становится показ, где тяжелые драгоценные камни до неузнаваемости трансформируют лица моделей — это поток фантазий дизайнера о пирсинге в эпоху Викторианской Англии.
Не сторонятся пирсинга и представители российской фэшн-индустрии. Бренды Волчок, Спутник 1985 и Кружок Moscow, всегда неравнодушные к уличной эстетике, гиперболизируют бунтарский дух в своих образах, прибегая, опять же, к пирсингу. Причем Волчок использует элементы пирсинга и в декоративной отделке вещей. Неординарные Sorry I Am Not и Outlaw выбирают для рекламных кампаний дерзких героев с брутальными украшениями в духе эпохи Sex Pistols. Даже экологично-практичный SHU не остается в стороне и украшает массивной серьгой своего, сурового как северный климат, героя.
В последнем лукбуке лаконичных Ushatava модели, чьи образы дополнены сдержанным базовым пирсингом. Lesyanebo гармонично обыгрывает настроение своих универсальных костюмов с помощью минималистичных геометрических пирсинг-проектов, перекликаясь в размышлениях с недавней коллекцией Alexander McQueen FW 2020/21.
Тон моде, разумеется, задает и тот, кто ее демонстрирует. Сегодняшний мир яростно и настойчиво выступает против канонических стандартов модельной красоты. Времена, когда манекенщицам могли отказать на кастинге из-за маленькой татуировки или лишнего прокола в ухе прошли. Наперекор всем стереотипам об элегантности буржуазный дом Chanel выбирает в музы бритоголовую барабанщицу из треш-металл группы. А юная бельгийская девушка по имени Чаикра Максимус, обладающая множеством проколов на лице и теле, вот уже несколько сезонов одна из самых востребованных моделей в мире.
Легендарный Карл Лагерфельд когда-то сказал, что понятие красоты столь же многолико и беспредельно, как и количество звезд в наших галактиках. Современная мода убедительно доказывает это и позволяет нам вовсю гордиться собственной индивидуальностью, отразить которую способны украшения.
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