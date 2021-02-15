Ренессанс пирсинга! Как из элемента субкультуры он превратился в любимый прием на подиумах Dior, Fendi и Schiaparelli

Сегодня пирсинг, как элемент стилизации, близок всем мировым дизайнерам: от бунтарских по коду и сердцу Rick Owens и Alexander McQueen до элегантных и романтичных Fendi, Loewe и Valentino. Dior виртуозно вписывает в женские образы круизной коллекции прогрессивный мотив и одевает обновленные модели сережек Tribales в хрящи ушей. Chanel тоже наглядно демонстрирует, как носить драгоценные изделия бренда в качестве украшений для пирсинга. Урок закрепляют образы моделей из последних показов модного дома. Ключевую роль коллекции Louis Vuitton FW 2021/2022 тем временем отдают темнокожему селебрити с золотым кольцом в проколе септум (лат. Septum — «носовая перегородка»). Показ этот, к слову, посвящен нашим бессознательным предубеждениям и устаревшим архаичными нормами общества.