Создатели винтажного шоу-рума Old Baby открывают второй магазин, он называется Save The Rave

Создательница винтажного проекта Old Baby Анна Вас анонсировала открытие второго магазина. Save The Rave расположился на улице Правды, а его официальное открытие состоится уже завтра. По словам Анны новый магазин получился полной противоположностью Old Baby — это отражено как в интерьере, так и в ассортименте, на формирование которого ушло полгода. В Save The Rave собраны вещи 90-ых, готика, петербургский стиль и одежда для рейва на каждый день.