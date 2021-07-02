Создатели винтажного шоу-рума Old Baby открывают второй магазин, он называется Save The Rave

Создательница винтажного проекта Old Baby Анна Вас анонсировала открытие второго магазина. Save The Rave расположился на улице Правды, а его официальное открытие состоится уже завтра. По словам Анны новый магазин получился полной противоположностью Old Baby — это отражено как в интерьере, так и в ассортименте, на формирование которого ушло полгода. В Save The Rave собраны вещи 90-ых, готика, петербургский стиль и одежда для рейва на каждый день.
Анна Вас
«Он мистический, дерзкий, таинственный, одновременно поверхностный и не серьезный. Мне хотелось, чтобы внешний мир оставался за дверью этого магазина, и гости попадали в путешествие по собственному сознанию».
Save The Rave, ул. Правды, 12 (вглубь двора)
Открытие: 3 июля, 15:00
Фото: инстаграм Анны Вас
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