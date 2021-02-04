Помните фото с поцелуем пары на фоне ОМОНа в Петербурге? Поговорили с его героиней — владелицей винтажного магазина Анной Вас

В свете последних событий дискурс о том, должна ли политика проникать в моду, стал одним из главных в российской фэшн-сфере. На ваш взгляд, должны ли представители модной индустрии (дизайнеры, ретейлеры) заявлять о своей социально-политической позиции?

У меня нет взгляда относительно того, должны люди что-то делать или нет — должны ли представители моды высказываться. Такой императив обычно имеет нынешняя власть, и указывает, что нужно делать, а что нет. Я могу говорить только за себя, потому что несу отвественности только за себя.

Я высказываюсь не потому что это выбираю, а потому что отсутсвие высказывания ограничило бы мою свободу. Но я вижу, что большинство представителей модной индустрии — фотографы, стилисты, бренды, встали перед трудным выбором: в нынешних реалиях выражение мнения означает потерю части аудитории. При этом неважно, какое мнение ты выражаешь.

Как вы относитесь к тем участникам индустрии, кто сейчас остается аполитичным?

Наверное именно поэтому многие остаются аполитичными — для того, чтобы оставаться брендами, а не становиться лидерами мнений. Не могу говорить за других — мне сложно оставаться аполитичной. Не представляю, как какая-то сфера может быть вне нынешней ситуации в стране. Это неделимо. А к аполитичным брендам никак не отношусь. Также аполитично к ним, как они к политике.

Какие локальные марки, на ваш взгляд, органично и правильно работают с социальной повесткой?

Sintezia.

Нет ли ощущения, что сейчас многие спекулируют на актуальных темах?

У меня нет такого ощущения. Если бы было, любое ощущение или суждение я взяла бы из себя, а значит это была бы моя проекция.