Помните фото с поцелуем пары на фоне ОМОНа в Петербурге? Поговорили с его героиней — владелицей винтажного магазина Анной Вас

Снимок, где двое целуются на фоне ОМОНа во время митинга 31 января, за пару дней стал вирусным — разошелся в твиттере и телеграм-каналах, попал в топ инстаграма. Герои фотографии — владелица петербургского винтажного магазина OldBaby Анна Вас и ее возлюбленный Иван. 2 февраля Анна и Иван опять попали в объектив фотографов, когда появились на стихийном митинге со своими собаками. Мы поговорили с Анной о том, как сейчас связаны политика и мода, кастомных вещах и мотивации выходить на улицы.
В свете последних событий дискурс о том, должна ли политика проникать в моду, стал одним из главных в российской фэшн-сфере. На ваш взгляд, должны ли представители модной индустрии (дизайнеры, ретейлеры) заявлять о своей социально-политической позиции?
У меня нет взгляда относительно того, должны люди что-то делать или нет — должны ли представители моды высказываться. Такой императив обычно имеет нынешняя власть, и указывает, что нужно делать, а что нет. Я могу говорить только за себя, потому что несу отвественности только за себя.
Я высказываюсь не потому что это выбираю, а потому что отсутсвие высказывания ограничило бы мою свободу. Но я вижу, что большинство представителей модной индустрии — фотографы, стилисты, бренды, встали перед трудным выбором: в нынешних реалиях выражение мнения означает потерю части аудитории. При этом неважно, какое мнение ты выражаешь.
Как вы относитесь к тем участникам индустрии, кто сейчас остается аполитичным?
Наверное именно поэтому многие остаются аполитичными — для того, чтобы оставаться брендами, а не становиться лидерами мнений. Не могу говорить за других — мне сложно оставаться аполитичной. Не представляю, как какая-то сфера может быть вне нынешней ситуации в стране. Это неделимо. А к аполитичным брендам никак не отношусь. Также аполитично к ним, как они к политике.
Какие локальные марки, на ваш взгляд, органично и правильно работают с социальной повесткой?
Sintezia.
Нет ли ощущения, что сейчас многие спекулируют на актуальных темах?
У меня нет такого ощущения. Если бы было, любое ощущение или суждение я взяла бы из себя, а значит это была бы моя проекция.
Тот самый снимок на фоне ОМОНа — постановочный или случайный?
Мы не готовились сделать фотографию. Мы довольно яркие люди (так говорят про нас), поэтому можно заподозрить постановочность или намеренность. Однако если обратиться к ретроспективе моей жизни, моего друга сердца или репортажного фотографа, который сделал кадр, — можно понять, что мы так живем каждый день. Мы каждый день так одеваемся и так ведем себя. Эта фотография кажется красивым мимолетным кадром, но во-первых, 31 января мы уже второй раз были на митинге, и каждый раз гуляли часов по пять, во-вторых, мы разговаривали с росгвардейцами и всегда подходили довольно близко, не боясь. Это удачный кадр: росгвардия побежала, а мой друг схватил меня на руки.
А если говорить о кадре с собаками, который был сделан 2 февраля? Почему вообще решили взять животных с собой?
Если когда-нибудь на вечернюю прогулку по Невскому проспекте мне нельзя будет брать с собой собак, то арестовывать, пожалуй, нужно не меня. Как можно гулять по Невскому с собаками постановочно?
Я бы хотела добавить, что не пытаюсь быть революционером, не борюсь против власти, не выступаю за каких-то людей, и не примыкаю к каким-то группировкам. Мы пара из Петербурга с собаками, у нас есть свое дело. И я люблю свой город, и люблю в нем гулять.
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Фото: «Бумага»
Спрашивают ли вас о том, зачем вы выходите на митинги? Что отвечаете?
Это самый распространенный вопрос: зачем и в чем смысл. Думаю, уже понятно, что выхожу за себя, и не вижу смысла ни в чем. Выхожу, потому что не могу этого не делать — бездействие ограничивало бы мою свободу, а значит передо мной не стоит выбор и нет контекста смысла. Смысла нет. Это ничего не изменит. Я за себя.
Относитесь ли вы к одежде, как к способу заявить о своей позиции?
Дело в том, что выражение своей позиции подразумевает желание ,чтобы кто-то ее принял и оценил. Я не выражаю свою позицию, я ей являюсь. И поэтому выражение позиции не важно, потому что не зависит от оценки. Все, что я делаю, сделано не из важности или желания заявить о себе, а из таковости и невозможности быть другими, независимо от контекстов и обстоятельств.
Мы выглядим ярко, и наша одежда выглядит как манифест свободы. Но я ношу эти вещи независимо от митингов, они неотделимы от моей будничной жизни. Я каждый день ношу шубу с иконой на спине и плащ с надписью «пудинг просрочен», поэтому нет, я не воспринимаю вещи как способ выразить позицию.
Все же, после того, как ваши фото с митингов стали вирусными, не могу не спросить — продумываете образы перед выходом на «прогулку»?
Мы в любом случае выбираем кастомную одежду на политическую тематику, но вы не поверите — эта кастомная одежда была сделана до митингов.
Пойдете ли «гулять» в следующий раз?
После суда увидим.
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