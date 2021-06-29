Бермуды, агендерные костюмы и гольфы: WOS показали коллекцию Resort 2022

Российский бренд WOS представил лукбук своей новой коллекции Resort 2022. В нее вошли свободные брючные костюмы, бермуды, рубашки, яркие сарафаны, шорты в пайетках, кардиганы, тренчи, рубашки, платья и майки, которые рекомендуется надевать под сарафаны. Многие женские образы дополнили цветные гольфы и плотные колготы. Большинство вещей — агендерные, и это подчеркнуто в лукбуке — в них запечатлены как модели-мужчины, так и на женщины. Главные аксессуары WOS Resort — перчатки и кепки с надписью Walk of Shame.