Пляжные полотенца начала нулевых вернулись — в новом дропе марки Svoya, посвященном отдыху на Черноморье

Петербургская марка Svoya выпустила летний дроп, главными визуальными референсами которого стали хрестоматийные полотенца начала нулевых. Мы видели их на пляжах, в квартирах, и вот они вернулись. Принты в виде котиков, дельфинов и роковых женщин с питонами перенеслись на вещи из нового дропа: футболки, платья-комбинации из вискозы и легкий льняной костюм. Также в коллекции есть теннисный костюм с фотореалистичным принтом и платье «Пахлава» с художественно вплетенными подтеками меда и чувственным разрезом.