В пространстве NoMER пройдет клиентский день RomaUvarovDesign с распродажей и презентацией новой апсайкл-коллекции

RomaUvarovDesign проведут клиентский день в Петербурге уже в эти выходные, 26 и 27 июня. Место встречи: креативное пространство NoMER, которое не так давно открылось в центре города. А в программе — архивные коллекции и новая апсайкл-коллекция в ограниченном количестве, вещи из которых можно будет купить, скидки до 80% на одежду прошлых сезонов, распродажа сэмплов (образцов вещей из коллекций), а также аксессуары и украшения бренда.