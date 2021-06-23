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В пространстве NoMER пройдет клиентский день RomaUvarovDesign с распродажей и презентацией новой апсайкл-коллекции

RomaUvarovDesign проведут клиентский день в Петербурге уже в эти выходные, 26 и 27 июня. Место встречи: креативное пространство NoMER, которое не так давно открылось в центре города. А в программе — архивные коллекции и новая апсайкл-коллекция в ограниченном количестве, вещи из которых можно будет купить, скидки до 80% на одежду прошлых сезонов, распродажа сэмплов (образцов вещей из коллекций), а также аксессуары и украшения бренда.

Пространство NoMER, Невский пр., 47 (вход с Владимирского пр., 1)

С 12:00 до 22:00

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