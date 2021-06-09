Остатки тканей и материалы с блошиных рынков: RomaUvarovDesign показали апсайкл-коллекцию

Кроме того, в коллекции RomaUvarovDesign впервые есть обувь — это 50 пар кед, расшитых пуговицами, которые остались от прошлых коллекций, и декора в виде винтажных элементов, опять же, с блошиных рынков и из личного архива команды бренда.

На следующей неделе коллекция поступит в продажу в онлайн-магазине NOB.