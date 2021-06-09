Остатки тканей и материалы с блошиных рынков: RomaUvarovDesign показали апсайкл-коллекцию

Дизайнер Рома Уваров представил свою новую коллекцию, которую он сделал из остатков тканей, винтажных материалов с блошиных рынков и вещей из запасников друзей. Для создания вещей не было куплено ничего нового — получился реальный апсайкл.
Так как главными материалами стали отрезы тканей, большинство вещей выполнено в технике пэчворк. В коллекцию вошли оверсайз рубашки из обрезков белого хлопка с вышивкой, юбки, джемперы, платья и кюлоты из разноцветных лоскутков, простеганных вручную, а также пиджаки, жакеты и пальто из разных видов твида и шерсти. Среди аксессуаров — ожерелья из оставшихся на производстве бисера и фурнитуры, речных камней, брелоков, игрушек и значков.
Кроме того, в коллекции RomaUvarovDesign впервые есть обувь — это 50 пар кед, расшитых пуговицами, которые остались от прошлых коллекций, и декора в виде винтажных элементов, опять же, с блошиных рынков и из личного архива команды бренда.
На следующей неделе коллекция поступит в продажу в онлайн-магазине NOB.
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