Свистать всех наверх: 15 вещей для морского свидания

«Собака.ru» уже рассказывала, как совместить водное путешествием и гастрономическое приключение, а теперь добавляет к ним еще и фэшн-выход — три в одном. Выбрали вещи, которые продолжат водную тематику: ожерелье из ракушек, платье с изображением морских жителей, юбка, напоминающая рыболовную сеть, и вариации классической морской полоски. Свистать всех наверх!
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Платье Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 242 000 руб.
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Бусы House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 5 000 руб.
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Поло House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 18 000 руб.
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Юбка Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 122 010 руб.
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Брюки Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 250 руб.
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Серьги Jul, купить онлайн, 3 500 руб.
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Рубашка Versace, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 108 900 руб.
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Шорты Versace, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 77 000 руб.
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Aranaz, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 750 руб.
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Платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 999 руб.
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Платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 399 руб.
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22 Stone, «Обводный двор», литера Н, наб. Обводного канала, 199-201, 3 200 руб.
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Панама Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 050 руб.
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Браслет House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 1 500 руб.
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Футболка Maje, Большой пр. П. С., 57/1
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Бейсболка ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 150 руб.
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