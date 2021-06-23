Свистать всех наверх: 15 вещей для морского свидания

«Собака.ru» уже рассказывала, как совместить водное путешествием и гастрономическое приключение, а теперь добавляет к ним еще и фэшн-выход — три в одном. Выбрали вещи, которые продолжат водную тематику: ожерелье из ракушек, платье с изображением морских жителей, юбка, напоминающая рыболовную сеть, и вариации классической морской полоски. Свистать всех наверх!