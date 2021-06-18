Еда и кораблики! 8 вариантов, чтобы гастрономически посмотреть на Петербург с воды

Cruise by Kuznya House

Что это? Двухпалубный корабль с дневной и ночной музыкальной программой, танцами и салонными вечерами с немецким кабинетным роялем.

Что там можно поесть? На завтрак дают яйца, бриошь с гуакамоле, круассаны. В круизе действует полноценное меню с устрицами, гребешками, крудо, закусками из овощей и горячим от куриного бульона, рыбы и шницеля до тако и хот догов.

Где находится? Лайнер базируется на Английской набережной, 58.

Сколько это стоит и когда курсирует? С 10 до 12 вход свободный — корабль пришвартован и там можно позавтракать.

Рейс 1 - с 12:00 до 14:15

Рейс 2 - с 14:45 до 17:00

Рейс 3 - с 17:30 до 19:45

Рейс 4 - с 20:15 до 22:30 (Cabin Grand Piano Bar - живые акустические концерты)

Рейс 5 - с 00:00 - 03:00 (Развод мостов, вечеринки)

Вход и цены:

Вход на борт - 1000 руб.

Вход на рейсы 5 по пятницам и субботам от 2000 руб. (цена на специальные мероприятия объявляются отдельно).