Еда и кораблики! 8 вариантов, чтобы гастрономически посмотреть на Петербург с воды

Жаркое лето в Петербурге! Осматривать городские достопримечательности круче всего с воды, а когда прогулку можно синхронизировать с приемом пищи — это отдельный вид гедонизма. Собрали 8 вариантов гастрономических катеров и яхт.
Cruise by Kuznya House
Что это? Двухпалубный корабль с дневной и ночной музыкальной программой, танцами и салонными вечерами с немецким кабинетным роялем.
Что там можно поесть? На завтрак дают яйца, бриошь с гуакамоле, круассаны. В круизе действует полноценное меню с устрицами, гребешками, крудо, закусками из овощей и горячим от куриного бульона, рыбы и шницеля до тако и хот догов.
Где находится? Лайнер базируется на Английской набережной, 58.
Сколько это стоит и когда курсирует? С 10 до 12 вход свободный — корабль пришвартован и там можно позавтракать.
Рейс 1 - с 12:00 до 14:15
Рейс 2 - с 14:45 до 17:00
Рейс 3 - с 17:30 до 19:45
Рейс 4 - с 20:15 до 22:30 (Cabin Grand Piano Bar - живые акустические концерты)
Рейс 5 - с 00:00 - 03:00 (Развод мостов, вечеринки)
Вход и цены:
Вход на борт - 1000 руб.
Вход на рейсы 5 по пятницам и субботам от 2000 руб. (цена на специальные мероприятия объявляются отдельно).
Круизный катер Charlie
Что это? Речная прогулка на катере.
Что там можно поесть? Игристое на борту, круассаны, коллекция профитролей (тунец, хумус, форшмак, угорь, паштет или сладкие с карамелью, шоколадом, малиной и йогуртом, базиликом).
Где находится? Катер регулярно отправляется от набережной канала Грибоедова, 54.
Сколько это стоит и когда курсирует? Стоимость индивидуальной прогулки для группы до 10 человек стоит от 10.000 до 12.000 руб / час. Время и дату для прогулки вы определяете самостоятельно.
Терраса на воде от Zazazu
Что это? Яхта с тентом от дождя или солнца.
Что там можно поесть? Доступно все меню Zazazu: закуски, тапасы, салаты и вино.
Где находится? Причал на наб. Фонтанки, 53.
Сколько это стоит и когда курсирует? Аренда яхты стоит 9000 рублей в час. Меню с вином — от 3000 рублей на персону. По предварительной брони можно подобрать удобное время.
Рейс by Salone pasta&bar
Что это? Аперитивный катер.
Что там можно поесть? Старты (битые оливки, перцы с рикоттой, анчоусы), устрицы, сезонные фрукты и коктейли).
Где находится? Причал на наб. Фонтанки, 64.
Сколько это стоит и когда курсирует?
Стоимость указана за 1 час, минимальная длительность рейса - 2 часа
С пн по чт до 22: 21 000 руб + 3000 руб депозит за каждого пассажира
после 22: 25 000 руб + 3000 руб депозит за каждого пассажира
пт-вс до 22: 25 000 руб + 3000 руб депозит за каждого пассажира
пт-вс после 22: 29 000 руб + 3000 руб депозит за каждого пассажира.
Volga-Volga
Что это? Ресторан-теплоход с открытой палубой.
Что там можно поесть? Спагетти с морепродутками, морепродукты по-лузиански, плато устриц, краб чили или целого запеченного краба с масляным соусом и др.
Где находится? Петровская наб., спуск № 1, напротив дома № 8.
Сколько это стоит и когда курсирует? Круизы каждый день с 14:00 до 15:00, с 19:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00, с 00:00 до 01:00. Оплачивается только меню ресторана.
Кораблики в Севкабель Порту
Что это? Экскурсионные маршруты, связывающие Васильевский остров с центром Петербурга.
Что там можно поесть? Сэндвичи, ролл с ветчиной, чизбургер и десерты.
Где находится? Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40.
Сколько это стоит и когда курсирует? От 465 до 1100 руб. Курсирует ежедневно с 12 часов.
City Blues
Что это? Джазовый теплоход.
Что там можно поесть? Тапасы, паштет, вителло тоннато, салаты, судак.
Где находится? Университетская набережная, 17 (Румянцевский спуск).
Сколько это стоит и когда курсирует? 1800 руб., еда оплачивается отдельно, отправление в 20:30.
«Корюшка»
Что это? Стимпанк-теплоход.
Что там можно поесть? Холодные и горячие закуски из свежих и консервированных овощей, рыбы, мяса, сыра и зелени.
Где находится? Адмиралтейская набережная, 4.
Сколько это стоит и когда курсирует? От 550 руб; каждый день с 11 до 00:30.
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