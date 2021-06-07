Сумки с монограммой Gucci, спортивные костюмы и 3D-клоны: Balenciaga показали коллекцию весна-лето 2022

Balenciaga презентовали свою новую коллекцию. В нее вошли спортивные костюмы, образы с закрытыми лицами, платья с цветочным принтом, плащи, в том числе, кожаные, пуховики, брюки, худи и платья в пол с пышным подолом. Отдельного внимания заслуживают аксессуары, а именно сумки, которые украсила монограмма другого бренда — Gucci, но с заглавной буквой B, и надпись «This Is Not a Gucci Bag». Так креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия и креативный директор Gucci Алессандро Микеле продолжили свое сотрудничество, которое начали в коллекциии Gucci Aria.
Все образы коллекции Balenciaga весна-лето 2022 представила одна модель, а точнее 3D-клоны художницы Элайзы Дуглас, которые создал автор видео для показа Квентин Деронзье. К слову, все гости, присутствующие на шоу, были в черных образах от Balenciaga.
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