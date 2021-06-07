Сумки с монограммой Gucci, спортивные костюмы и 3D-клоны: Balenciaga показали коллекцию весна-лето 2022

Balenciaga презентовали свою новую коллекцию. В нее вошли спортивные костюмы, образы с закрытыми лицами, платья с цветочным принтом, плащи, в том числе, кожаные, пуховики, брюки, худи и платья в пол с пышным подолом. Отдельного внимания заслуживают аксессуары, а именно сумки, которые украсила монограмма другого бренда — Gucci, но с заглавной буквой B, и надпись «This Is Not a Gucci Bag». Так креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия и креативный директор Gucci Алессандро Микеле продолжили свое сотрудничество, которое начали в коллекциии Gucci Aria.