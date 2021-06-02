Покупка недели: бомбер с буфами Atelier Biser, сплетенный из атласных лент

Бомбер создан из двух отрезов ткани, которые Ксения Подвальная привезла из поездки в Бахрейн. Оба отреза с эффектом деграде имели один повторяющийся оттенок — цвет фуксии, это и помогло соединить их. Буфы на шелке собраны вручную мастером Atelier Biser, каждый фиксировался отдельно. Бренд работает с кутюром, вечерней и коктейлей эстетикой, именно поэтому для бомбера был выбран атласный шелк.