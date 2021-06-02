Покупка недели: бомбер с буфами Atelier Biser, сплетенный из атласных лент

Если душа требует чего-то кутюрного, удовлетворить потребность в прекрасном поможет атласный бомбер из новой коллекции петербургского бренда Atelier Biser (да-да, того самого, чьи вещи носят Лена Перминова, Вера Брежнева и даже Кайли Дженнер!) дизайнера Ксении Подвальной. Бомбер с буфами, словно сплетенный из атласных лент, покоряет своей артовостью, и при этом отсылает к 90-ым, которые и стали вдохновением для всей коллекции.
Бомбер создан из двух отрезов ткани, которые Ксения Подвальная привезла из поездки в Бахрейн. Оба отреза с эффектом деграде имели один повторяющийся оттенок — цвет фуксии, это и помогло соединить их. Буфы на шелке собраны вручную мастером Atelier Biser, каждый фиксировался отдельно. Бренд работает с кутюром, вечерней и коктейлей эстетикой, именно поэтому для бомбера был выбран атласный шелк.
Хочешь носить кутюр, желай и ухаживать за ним по-особенному — предупреждаем, бомбер Atelier Biser нельзя стирать, ему походит только сухая чистка. А обойдется невозможно прекрасная вещь в 213 000 рублей.
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