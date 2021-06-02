Брюки превращаются в элегантные шорты: 25 вариантов для пляжа и города

Цитируем фильм «Бриллиантовая рука» и настраиваемся на то, что «легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты». Как раз самое время! В Петербурге установилась подходящая для шорт погода, поэтому надо пользоваться моментом. Нашли те, которые подойдут для пляжа (или хотя бы курортов Ленинградской области), активной прогулки, офиса и арт-выхода. Да, вариант как на герое Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке» у нас тоже найдется.