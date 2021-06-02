Брюки превращаются в элегантные шорты: 25 вариантов для пляжа и города

Цитируем фильм «Бриллиантовая рука» и настраиваемся на то, что «легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты». Как раз самое время! В Петербурге установилась подходящая для шорт погода, поэтому надо пользоваться моментом. Нашли те, которые подойдут для пляжа (или хотя бы курортов Ленинградской области), активной прогулки, офиса и арт-выхода. Да, вариант как на герое Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке» у нас тоже найдется.
Главный экспонат
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ODOR, купить онлайн, 25 790 руб.
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Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.
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Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 88 000 руб.
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Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 98 000 руб.
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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 168 000 руб.
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Tommy Jeans, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 990 руб.
Предлагаем внести немного искусства в вашу жизнь с помощью шорт. Когда, как не летом, ходить в ультракоротких шортах с вышитыми цветами Saint Laurent или в Dries Van Noten, палитра которых вдохновлена садом самого дизайнера. Полный арт!
Все серьезно
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Low Classic, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 500 руб.
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 76 000 руб.
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My 812, Каменноостровский пр., 54, 14 600 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.
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Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 8 990 руб.
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Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 20 020 руб.
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Concept Club, «Гранд каньон», ул. Энгельса, 154, 1 799 руб.
Модель, отсылающая к образу персонажа Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки» именно здесь. Геша Козодоев — любитель хорошей жизни, качественных и сдержанных костюмов с налетом щегольства. Ему бы точно понравились шорты Jil Sander или Low Classic. Ходить в таких могут не только очаровательные аферисты.
Beach girl/boy
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House of Leo, ул. Гражданская, 16, 6 000 руб.
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Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 999 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 399 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 299 руб.
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IRO, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 17 520 руб.
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Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Мы уже рассказывали, где купаться, загорать и отдыхать на пляжах в Петербурге и Ленинградской области. Теперь показываем в чем.
Active
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Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 25 900 руб.
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404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 10 900 руб.
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Nnedre, Басков переулок, 29, 1 500 руб.
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Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 399 руб.
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FILA, купить онлайн, 1 999 руб.
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Walk of Shame, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 17 600 руб.
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КАРРА, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 320 руб.
Под активность мы подразумеваем любые выходы: от прогулки до дикой летней вечеринки. Благо, все эти шорты подойдут для всего.
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