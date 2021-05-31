33 пары сандалий, в которых можно гулять все белые ночи напролет

Речь не о реальной треккинговой обуви, а о вариантах, стилизованных под нее. Одна из главных тенденций лета — массивные модели на серьезной подошве, которая могла бы подойти и для хайкинга. За максимальный комфорт благодарим все тот же тренд на аутдор, о котором мы уже говорили.