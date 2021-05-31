33 пары сандалий, в которых можно гулять все белые ночи напролет

В редакции «Собака.ru» сплошь оптимисты, которые верят в теплое лето. Посвящаем эту подборку им и вам, если вы тоже на позитивной стороне. Собрали разные сандалии от невозможно актуальных треккинговых до пар, которые подойдут современной Наташе Ростовой.
Треккинговые
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Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 72 650 руб.
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 63 200 руб.
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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 62 000 руб.
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ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11
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PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 44 100 руб.
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Pollini, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 23 900 руб.
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CROCS, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 600 руб.
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Dr. Martens, «Галерея», Лиговский пр., 30а
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PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Речь не о реальной треккинговой обуви, а о вариантах, стилизованных под нее. Одна из главных тенденций лета — массивные модели на серьезной подошве, которая могла бы подойти и для хайкинга. За максимальный комфорт благодарим все тот же тренд на аутдор, о котором мы уже говорили.
Повседневные
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The Row, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 94 150 руб.
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Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 43 200 руб.
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Affex, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 110 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.
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Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 32 310 руб.
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Marni, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 21 528 руб.
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Emporio Armani, Большой пр. П. С., 34-36, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 27 000 руб.
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Wonders, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 13 500 руб.
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Birkenstock, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 6 890 руб.
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Mot Cle, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 16 500 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 399 руб.
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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 550 руб.
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Chaco, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 13 000 руб.
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Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Биркенштоки, все их производные, классические модели и сандалии папы. Все эти варианты уместны везде и всегда, а главное — фантастически удобны.
И в пир, и в мир
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Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 60 000 руб.
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Chanel, Невский пр., 152, 101 700 руб.
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Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
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Gianvito Rossi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 900 руб.
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Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 490 руб.
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Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
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Kiton, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 550 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 599 руб.
Стремление к нарядности и утонченности сандалии тоже поддерживают — за это отвечают тонкая подошва, плетения, банты и тонкие ремешки. Думается, современная Наташа Ростова или Золушка отправилась бы на бал именно в таких.
Идеально для Петербурга
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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 71 000 руб.
Пока к погоде в Петербурге неприменим эпитет «теплая», а носить сандалии очень хочется, выбираем модель из овчины от Prada. Было бы здорово, если бы они еще в резиновые сапоги трансформироваться могли!
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