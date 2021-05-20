St.Friday Socks выпустили носки с работами петербургского художника и татуировщика Виктора Забуги

«Дисперсия боли» показывает работы тех, кто объединяет в себе роли художника и татуировщика. Как название экспозиции отсылает к разложению света на спектры, так и участники выставки расслаивают физические ощущения во время тату-сеанса и переносят их на холст. Экспозицию можно посмотреть до 6 июня.