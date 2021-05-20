St.Friday Socks выпустили носки с работами петербургского художника и татуировщика Виктора Забуги

Бренд St.Friday Socks показал коллаборацию с петербургским музеем современного искусства Артмуза, посвященную выставке тату-мастеров «Дисперсия боли». Новые носки St.Friday Socks украсили работы одного из хедлайнеров выставки — художника, скульптора, музыканта, татуировщика Виктора Забуги. Среди выбранных для коллаборация работ картины «Пьяный ангел», «Лучшие друзья», «Любовь под зонтом».
«Дисперсия боли» показывает работы тех, кто объединяет в себе роли художника и татуировщика. Как название экспозиции отсылает к разложению света на спектры, так и участники выставки расслаивают физические ощущения во время тату-сеанса и переносят их на холст. Экспозицию можно посмотреть до 6 июня.
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