«Дом мод» на Петроградской перезапускается. Это 4 этажа с концепт и поп-ап сторами, книжным об искусстве и корнером виниловых пластинок

Как рассказали «Собака.ru» в команде проекта, обновление «Дома мод» пройдет поэтапно. Официальное открытие проекта намечено на осень 2021 года, но уже сейчас на трех этажах здания работают первый в России street-store Uniqlo, самый большой в городе магазин лимитированного стритвера «Камень», секция селективного денима и отдел модной спортивной одежды для йоги, бега и фитнеса со своим собственным беговым клубом.

В июне этаж пополнится новыми резидентами — корнером виниловых пластинок, магазином книг об искусстве, моде и дизайне, а также кофейней с авторской обжаркой. В конце лета обещают запуск четвертого этажа и прилегающего к нему демонстрационного зала-амфитеатра. Здесь расположится концепт-стор с прогрессивными локальными дизайнерами, ранее не представленными в Петербурге, поп-ап сторы от известных российских марок и коворкинг для представителей творческих профессий.

Местом притяжения обновленного пространства станет амфитеатр на 300 посадочных мест. Здесь будут проходить презентации капсульных коллекций, независимые кинопоказы, арт-перформансы, мастер-классы и концерты.

Чтобы ознаменовать перезапуск «Дома мод» на Петроградской, авторы проекта запускают серию ежемесячных тематических вечеринок — Unpack party. Название мероприятия вдохновлено интернет-феноменом «анбоксинга / анпэкинга». В рамках концепции вечеринки «Дом мод» будет приглашать ярких представителей локального комьюнити из определенной сферы встать за диджейский пульт и приоткрыть завесы тайн личных плейлистов.

Тестовый запуск «Дома мод» на Петроградской состоится 21 мая 2021 года. Проектом занимается компания «Иридато Групп», развивающая пул международных брендов на российском рынке. «"Дом мод" — место, где самое актуальное в мире моды, искусства, музыки и кино сливаются воедино для общей цели — популяризации "новой культуры"», — говорят в команде проекта.