30 мужских кроссовок и кед стоимостью до 10 000 рублей

Пора променадов в Петербурге открыта (несмотря на временные трудности в виде не самой прогулочной погоды), поэтому «Собака.ru» собрала обувь по демократичным ценам, которая идеально подойдет для пеших марш-бросков по любимому городу. Для любых других активностей и пассивностей, кстати, тоже.