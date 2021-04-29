30 мужских кроссовок и кед стоимостью до 10 000 рублей

Пора променадов в Петербурге открыта (несмотря на временные трудности в виде не самой прогулочной погоды), поэтому «Собака.ru» собрала обувь по демократичным ценам, которая идеально подойдет для пеших марш-бросков по любимому городу. Для любых других активностей и пассивностей, кстати, тоже.
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PUMA Mirage Tech, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 990 руб.
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Reebok Zig Kinetica II, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 999 руб.
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Ecco SOFT X, Большой пр. П.С., 45, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 999 руб.
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Reebok Floatride Energy GROW, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 999 руб.
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Vans x Liberty of London Fabrics, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 090 руб.
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PUMA x MAISON KITSUNÉ Roma Trainers, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 990 руб.
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Vans x Penn ComfyCush Authentic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 690 руб.
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adidas Stan Smith + Кермит, заказать онлайн, 8 399 руб.
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Converce Chuck 70 Tropical Shirt, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 900 руб.
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PUMA RS-X Decor8 Trainers, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 490 руб.
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Ecco ST1 LITE, Большой пр. П.С., 45, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 990 руб.
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FILA Rush, купить онлайн, 7 999 руб.
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Nike Air Force 1 '07, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 799 руб.
Многие из этих цветных и максимально летних моделей еще и экологичны. Например, пара Reebok Floatride Energy GROW, посвященная Дню Земли. Модель на 50% состоит из растительных компонентов, среди которых клещевина, эвкалипт, водоросли и натуральный каучук. Обойти очаровательные коллаборация мы тоже не смогли, тому пример — результат сотрудничества adidas и лягушонка Кермита.
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adidas Superstar, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 399 руб.
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Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 6 990 руб.
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Pras, Shellcap Low Kinari x Gum, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 7 840 руб.
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Affex, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 394 руб.
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Superga, 2750 Cotu Classic Sabbia, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 2 490 руб.
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FILA Venomrush, купить онлайн, 7 999 руб.
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Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 990 руб.
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Reebok Classic Leather Legacy, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 699 руб.
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New Balance ML850YSC, CODE7, ул. Мира, 6а, Новая Голландия, 5 495 руб.
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Converce Chuck Taylor All Star Anodized Metals Low Top, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 300 руб.
Классику уважаем и почитаем: от романа «Преступление и наказание» до канонической модели Tommy Hilfiger. В категорию классики также включим базовые цвета и сдержанные форму и дизайн.
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Reebok Zig Kinetica II, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 9 999 руб.
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Nike Air Max Bolt, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 799 руб.
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Converce Taylor All Star Ultra Lightweight, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 800 руб.
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Affex, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 938 руб.
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Tommy Hilfiger, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 7 693 руб.
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Filling Pieces, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 324 руб.
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Tommy Hilfiger, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 8 393 руб.
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
Желание пройтись по дождливому Петербургу — вшитая в ДНК или приобретенная потребность петербуржца. Чтобы не бороться с собой, на помощь приходят непромокаемая одежда и темные кроссовки.
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