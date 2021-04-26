У AliExpress и модного дома Chapurin вышла коллаборация, посвященная переменам и будущему

В коллаборацию вошли семь вещей: асимметричный топ на широкой лямке, рубашка, объемные свитшот и майка, зиппер на молнии, демисезонный плащ и платье в стиле baby doll. На каждой — изображение в виде земного шара, которое символизирует онлайн-покупки, доступные в любой точке мира. Цветовая палитра капсулы состоит как из классических черного, серого и белого цветов, так и из ярких, неоновых оттенков — синего, красного, оранжевого.