У AliExpress и модного дома Chapurin вышла коллаборация, посвященная переменам и будущему

Российская команда маркетплейса продолжает работать с локальными брендами. Новое сотрудничество AliExpress — с дизайнером и создателем модного дома Chapurin — Игорем Чапуриным. Вместе они выпустили капсулу, посвященную позитивным переменам 2021 года, оптимистичному настрою и светлому будущему.
В коллаборацию вошли семь вещей: асимметричный топ на широкой лямке, рубашка, объемные свитшот и майка, зиппер на молнии, демисезонный плащ и платье в стиле baby doll. На каждой — изображение в виде земного шара, которое символизирует онлайн-покупки, доступные в любой точке мира. Цветовая палитра капсулы состоит как из классических черного, серого и белого цветов, так и из ярких, неоновых оттенков — синего, красного, оранжевого.
Отметим, что эта коллаборация — не первое сотрудничество AliExpress с российскими дизайнерами. Ранее маркетплейс создавал совместные коллекции и с другими локальными марками, среди которых был петербургский бренд Sintezia.
Коллаборация AliExpress х Chapurin доступна для покупки на сайте маркетплейса.
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