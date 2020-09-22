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AliExpress проведет первый показ в России, на котором представит 7 коллабораций с локальными марками

AliExpress Россия начинает системную работу с локальными марками — вместе они будут создавать лимитированные коллекции одежды и обуви. Первые участники проекта: «Кружок», Futureisnown, Sintezia, Outlaw Creative, TURBO YULIA Studio, FUSION и ANTON LISIN RUSSIA. AliExpress и российские дизайнеры переосмыслят будущее моды и технологий, а также представят свое видение взаимодействия китайской и российской культур. В капсулы войдут худи, рубашки, брюки, тренчи и футболки, они станут доступны 3 октября.

  • «Кружок», коллекция Maybe Therapy?

  • Futureisnown

  • Sintezia

  • Outlaw Creative

  • TURBO YULIA Studio

  • FUSION

  • ANTON LISIN RUSSIA

Показ семи первых коллекций пройдет 2 октября в одном из зданий Центра международной торговли в Москве. Художественный руководитель и креативный продюсер шоу — основатель марки Vereja Игорь Андреев. Показ дополнит маркетплейс также с локальными марками: Roma Uvarov, Artem Shumov, Cocos Affex, So Simple, Headraiser, St.Friday, Creepy Crawl, Victoria Andreyanova, FCEIGHT, Brevno, Husky wear, Exclaim. Бонусом — вещи азиатских и международных брендов, например, Amii, EAM, TWOTWINSTYLE и  Li-Ning.

Татьяна Зиза,
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