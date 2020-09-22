AliExpress проведет первый показ в России, на котором представит 7 коллабораций с локальными марками

AliExpress Россия начинает системную работу с локальными марками — вместе они будут создавать лимитированные коллекции одежды и обуви. Первые участники проекта: «Кружок», Futureisnown, Sintezia, Outlaw Creative, TURBO YULIA Studio, FUSION и ANTON LISIN RUSSIA. AliExpress и российские дизайнеры переосмыслят будущее моды и технологий, а также представят свое видение взаимодействия китайской и российской культур. В капсулы войдут худи, рубашки, брюки, тренчи и футболки, они станут доступны 3 октября.