Vans представили слипоны из термополиуретана, которые не боятся воды и грязи

Кроме того, у Trek Slip-On дышащая верхняя часть, а их дизайн напоминает паттерн Checkerboard. Vans выпустили слипоны в темно-зеленом, черном и темно-синем цветах. Также пара представлена в лимитированной коллаборация бренда с художником Крисом Йохансоном.

Vans Trek Slip-On можно купить в официальных магазинах и на сайте бренда.