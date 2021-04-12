Vans представили слипоны из термополиуретана, которые не боятся воды и грязи

Бренд выпустил первую модель, которую можно мыть полностью — слипоны Vans Trek Slip-On. Они отлиты из термополиуретана, что снижает загрязнение окружающей среды при их производстве. Также материал, из которого сделана обувь, отлично гнется, не портится от песка, грязи или трения и быстро сохнет.
Кроме того, у Trek Slip-On дышащая верхняя часть, а их дизайн напоминает паттерн Checkerboard. Vans выпустили слипоны в темно-зеленом, черном и темно-синем цветах. Также пара представлена в лимитированной коллаборация бренда с художником Крисом Йохансоном.
Vans Trek Slip-On можно купить в официальных магазинах и на сайте бренда.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.