Vans сделали коллаборацию с художником и эко-активистом Крисом Йохансоном

Органические материалы — еще одна отличительная черта коллаборации Vans x Chris Johanson. Так подошвы Authentic SF и Destruct SF на 1% от их общего веса состоят из отходов от материалов обрезного цеха фабрики, где были произведены, а бордшорты Johanson Swirl Boardshort изготовлены из 10% эластана и переработанного четвертичного полиэстера. Также из одежды в коллекцию вошли футболки с иллюстрациями Йохансона, тканая рубашка из 80% органического хлопка с цветочным принтом, сумка, бейсболка и флисовый пуловер-худи черного цвета с будто нарисованным вручную смайликом и надписью: «Be Cool to Your Living World».