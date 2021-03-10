Vans сделали коллаборацию с художником и эко-активистом Крисом Йохансоном

Бренд выпустил новую коллекцию, созданную совместно с художником, скейтером, серфером, музыкантом и эко-активистом Крисом Йохансоном. Главной моделью коллаба стали кеды UltraRange EXO SE, а главными материалами — органический хлопок, выращенный из семян без применения синтетических пестицидов, и смесь на основе эко-резины из натурального каучука.
Крис Йохансон создал обувь и одежду, используя элементы граффити, вдохновляющие надписи и мультяшные принты. Разноцветные вихри украсили модель UltraRange EXO SE с контрастными белыми шнурками и подошвой, а также слипоны и кеды Authentic SF и Trek Slip-On. Орнаментальные серферские рисунки дополнили серо-голубые Johanson Destruct SF с реверсивной подошвой для сцепления с поверхностью и рифлеными накладки для долговечности.
Органические материалы — еще одна отличительная черта коллаборации Vans x Chris Johanson. Так подошвы Authentic SF и Destruct SF на 1% от их общего веса состоят из отходов от материалов обрезного цеха фабрики, где были произведены, а бордшорты Johanson Swirl Boardshort изготовлены из 10% эластана и переработанного четвертичного полиэстера. Также из одежды в коллекцию вошли футболки с иллюстрациями Йохансона, тканая рубашка из 80% органического хлопка с цветочным принтом, сумка, бейсболка и флисовый пуловер-худи черного цвета с будто нарисованным вручную смайликом и надписью: «Be Cool to Your Living World».
Вещи из коллекции Vans x Chris Johanson можно купить в официальных магазинах бренда.
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