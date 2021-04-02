Покупка месяца: гибридные туфли Pradа с каблуком в форме запятой

Любителям сочетать классику и спорт советуем присмотреться к туфлям Pradа из коллекции весна-лето 2021. За классику в них отвечают остроносая форма и открытая пятка в стиле архивов модного дома 90-х годов, а за спорт — футуристичный стайлинг и подошва с резиновыми вставками.
Идеальный мэтч создал столь же идеальный тандем Миуччи Прада и Рафа Симонса. Мир увидел эти туфли на первом совместном показе двух креативных директоров бренда. Фирменный элемент одной из самых популярных пар сезона — каблук в форме запятой, который опять же отсылает к архивным моделям Pradа. И, конечно, туфли украшены логотипом модного дома.
Туфли представлены как в классических, так и в ярких оттенках. Мы обеими руками голосуем за мятный! Носить с тренчами, юбками, брюками, прихватив с собой it-bag весенне-летнего сезона. Туфли Pradа обойдутся в 71 000 рублей.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
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