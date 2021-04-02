Покупка месяца: гибридные туфли Pradа с каблуком в форме запятой

Идеальный мэтч создал столь же идеальный тандем Миуччи Прада и Рафа Симонса. Мир увидел эти туфли на первом совместном показе двух креативных директоров бренда. Фирменный элемент одной из самых популярных пар сезона — каблук в форме запятой, который опять же отсылает к архивным моделям Pradа. И, конечно, туфли украшены логотипом модного дома.