В весенней кампании FiNN FLARE снялись спортсмены-паралимпийцы

Напомним, что FiNN FLARE уже более двадцати лет поддерживает команду паралимпийцев под руководством тренера Ирины Громовой. Каждый год бренд создает одежду, в которой спортсмены ездят на сборы и путешествуют, а в начале 2021 выпустил куртку в честь паралимпийца Алексея Быченка.

Вещи из весенней коллекции FiNN FLARE можно купить в магазинах и на сайте бренда.