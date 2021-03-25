В весенней кампании FiNN FLARE снялись спортсмены-паралимпийцы

Героями весенней кампании бренда стали биатлонист, лыжник и легкоатлет Алексей Быченок, а также лыжницы и биатлонистки Акжана Абдикаримова и Наталья Кочерова. Они показали вещи из джинсовой капсулы, бомберы, анораки, ветровки и жилеты, сделанные из технологичных тканей, которые формируют универсальный гардероб для каждого по версии FiNN FLARE.
Напомним, что FiNN FLARE уже более двадцати лет поддерживает команду паралимпийцев под руководством тренера Ирины Громовой. Каждый год бренд создает одежду, в которой спортсмены ездят на сборы и путешествуют, а в начале 2021 выпустил куртку в честь паралимпийца Алексея Быченка.
Вещи из весенней коллекции FiNN FLARE можно купить в магазинах и на сайте бренда.
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