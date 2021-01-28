FiNN FLARE выпустили куртку в честь паралимпийца Алексея Быченка

Многократный чемпион мира по биатлону, лыжным гонкам и легкой атлетике, серебряный призер Паралимпиады 2014 в Сочи сам принял участие в создании пуховика из зимней коллекции бренда. Новая куртка FiNN FLARE сделана из технологичного материала с защитой от дождя, снега и холодного ветра, в общем, подходит для русской зимы. Наполнитель в виде пуха и пера не сбивается благодаря специальным пуховым пакетам. У пуховика двойной ворот и манжеты-полуперчатки.