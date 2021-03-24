Браслеты в виде руки скелета, гиперобъем и цвет в новой коллекции Raf Simons

Дизайнер Раф Симонс представил мужскую и женскую коллекции Raf Simons осень-зима 2021. В них вошли гиперобъемные вещи, например, верхняя одежда, свитеры, толстовки, стеганые куртки, балаклавы, свободные брюки, серьги в форме буквы R, браслеты в виде руки скелета, которые Симонс предлагает носить поверх одежды. Визуально новая коллекция Raf Simons отсылает к недавним работам Симонса для модного дома Prada, в котором он делит пост креативного директора вместе с Миуччей Прада.