Браслеты в виде руки скелета, гиперобъем и цвет в новой коллекции Raf Simons

Дизайнер Раф Симонс представил мужскую и женскую коллекции Raf Simons осень-зима 2021. В них вошли гиперобъемные вещи, например, верхняя одежда, свитеры, толстовки, стеганые куртки, балаклавы, свободные брюки, серьги в форме буквы R, браслеты в виде руки скелета, которые Симонс предлагает носить поверх одежды. Визуально новая коллекция Raf Simons отсылает к недавним работам Симонса для модного дома Prada, в котором он делит пост креативного директора вместе с Миуччей Прада.
Raf Simons рифмуется с Prada и в стилизации — тому свидетельство закатанные рукава и сумки, которые модели держат в руках. В коллекции собственного бренда Симонса четко продемонстрировано умение дизайнера взаимодействовать с цветом — в палитре розовый, красный, желтый, голубой, зеленый оттенки.
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