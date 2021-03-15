Посмотрите на новый дроп марки Svoya, съемка которого вдохновлена журналами нулевых

Петербургская марка показала свою новую капсулу — Sleeping Beauty Svoya — с одеждой для сна и дома. В нее вошли боди-стринги с игривыми патчами, белоснежное трикотажное платье и воздушная ночнушка с косынкой. При желании все вещи можно носить и вне дома.
Съемка дропа вдохновлена журналами нулевых. Это читается в наивных и не всегда ловких позах моделей, будто выцветших цветах и образе безусловной cool girl (олды здесь?) в качестве главной героини.
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