Шубы и бра: Ким Джонс показал свою первую женскую коллекцию ready-to-wear для Fendi

Дизайнер Ким Джонс дебютировал в сегменте ready-to-wear на посту креативного директора Fendi на Неделе моды в Милане. Ранее он уже представил женскую кутюрную коллекцию для бренда. И если в работе над ней Джонс обращался к роману «Орландо» писательницы Вирджинии Вулф, то в этот раз погрузился в архивы итальянского модного дома и даже консультировался с дизайнером Сильвией Вентурини Фенди.
В коллекцию вошли шубы (ДНК модного дома), шорты, бра и рубашки-кроп-топы, полупрозрачные платья, объемные сумки, в том числе меховые, вязаные тотал-луки. Почти вес образы дополняли прозрачные колготки — от черных до телесных с блеском. В новой работе для Fendi Джонс вообще не использовал яркие цвета, палитра состоит из черных, коричневых, молочных, хаки и песочного оттенков.
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