Шубы и бра: Ким Джонс показал свою первую женскую коллекцию ready-to-wear для Fendi

Дизайнер Ким Джонс дебютировал в сегменте ready-to-wear на посту креативного директора Fendi на Неделе моды в Милане. Ранее он уже представил женскую кутюрную коллекцию для бренда. И если в работе над ней Джонс обращался к роману «Орландо» писательницы Вирджинии Вулф, то в этот раз погрузился в архивы итальянского модного дома и даже консультировался с дизайнером Сильвией Вентурини Фенди.