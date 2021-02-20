Работа петербургского художника Виктора Забуги украсила вещи из лимитированной коллекции H&M

H&M выпустили лимитированную коллекцию, созданную в сотрудничестве с российскими авторами. Худи, свитшот и футболку из коллаборации украсила и работа петербургского художника, татуировщика, скульптора, музыканта Виктора Забуги — на лавандовых вещах принт в виде слона, держащего воздушные шары с надписью «Мечта».
Также в коллекцию Blank Staples вошли вещи с работами фотографа Эмми Америки, граффити-художника Tracy Hiphop и графического дизайнера Айи Шалкар со словами «Свобода», «Любовь» и «Смелость». Свитшот и худи авторства Виктора Забуги уже sold out, но футболка еще есть в наличии. Она обойдется в 1 199 рублей, 2 299 стоят свитшоты и 2 799 — худи.
Вещи из коллекции Blank Staples доступны на сайте H&M.
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