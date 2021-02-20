Работа петербургского художника Виктора Забуги украсила вещи из лимитированной коллекции H&M

Также в коллекцию Blank Staples вошли вещи с работами фотографа Эмми Америки, граффити-художника Tracy Hiphop и графического дизайнера Айи Шалкар со словами «Свобода», «Любовь» и «Смелость». Свитшот и худи авторства Виктора Забуги уже sold out, но футболка еще есть в наличии. Она обойдется в 1 199 рублей, 2 299 стоят свитшоты и 2 799 — худи.