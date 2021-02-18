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UNIQLO анонсировали новую коллаборацию с дизайнером Жиль Сандер

Сегодня японский бренд UNIQLO официально объявил о новом сотрудничестве с немецким дизайнером, создательницей Jil Sander Жиль Сандер. Вместе они сделают коллекцию +J весна-лето 2021. Подробностей о том, что войдет в коллаборацию, и когда она выйдет, пока нет. Известно только то, что вещи будут выполнены в стиле современной униформы.

Напомним, что предыдущий коллаб UNIQLO и Жиль Сандер вышел осенью почти сразу стал sold out. Думаем, что в этот раз нас ждет тоже самое.

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