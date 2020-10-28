О второй коллаборации UNIQLO и немецкого дизайнера Жиль Сандер стало известно в августе и вот, наконец, можно посмотреть на результат их совместной работы. В коллекцию +J вошли пуховые куртки Hybrid, жакеты и куртки в стиле рабочей униформы, пальто из смесового кашемира, шерстяные пиджаки и брюки с пергаментной фактурой, свитеры, длинные трикотажные платья, юбка скульптурного кроя, объемные рубашки базовых цветов, а также с яркими контрастными принтами.
Посмотрите коллекцию UNIQLO и Жиль Сандер. Она поступит в продажу 19 ноября
В коллаборации 32 модели для женщин, 25 моделей для мужчин и 4 аксессуара. Они выполнены как из технологичных, функциональных тканей, так и из классических, например, твида. Отдельные вещи дополнены деталями: утепляющими элементами, карманами, молниями, швами и контрастной подкладкой.
Коллекция UNIQLO и Жиль Сандер появится в продаже 19 ноября.
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