Посмотрите коллекцию UNIQLO и Жиль Сандер. Она поступит в продажу 19 ноября

О второй коллаборации UNIQLO и немецкого дизайнера Жиль Сандер стало известно в августе и вот, наконец, можно посмотреть на результат их совместной работы. В коллекцию +J вошли пуховые куртки Hybrid, жакеты и куртки в стиле рабочей униформы, пальто из смесового кашемира, шерстяные пиджаки и брюки с пергаментной фактурой, свитеры, длинные трикотажные платья, юбка скульптурного кроя, объемные рубашки базовых цветов, а также с яркими контрастными принтами.