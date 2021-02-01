Asos приобрели Topshop, а вместе с ним и другие бренды компании Arcadia Group

Сервис для онлайн-шопинга Asos купил британский масс-маркет Topshop, а также бренды Topman, Miss Selfridge и HIIT, принадлежащие компании Arcadia Group. Цена вопроса — 411 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщили The Business of Fashion. О дальнейших планах Asos на Topshop неизвестно, возможно, онлайн-ритейлу удастся вернусь бренду успех и популярность нулевых.