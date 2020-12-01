Владелец бренда Topshop заявил о банкротстве

Кроме известного британского масс-маркета Topshop компании принадлежат такие бренды, как Dorothy Perkins, Evans, Burton, Miss Selfridge. О том, что Arcadia Group подала заявление на банкротство, сообщил гендиректор компании Ян Грабинер. По его словам всему виной пандемия и локдаун. Сейчас руководство Arcadia Group пытается найти тех, кто купит их бренды.