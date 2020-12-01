Владелец бренда Topshop заявил о банкротстве

Кроме известного британского масс-маркета Topshop компании принадлежат такие бренды, как Dorothy Perkins, Evans, Burton, Miss Selfridge. О том, что Arcadia Group подала заявление на банкротство, сообщил гендиректор компании Ян Грабинер. По его словам всему виной пандемия и локдаун. Сейчас руководство Arcadia Group пытается найти тех, кто купит их бренды.
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Фото: styleinsider.com
Проблемы у компании начались еще до пандемии коронавируса — в 2018 году ее главу Филиппа Грина обвиняли в сексуальных домогательствах и финансовых махинациях. Тогда скандалы вокруг Arcadia Group привели к закрытию многих магазинов брендов компании по всему миру.
Фото на главной: Legion-Media
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