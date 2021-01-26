Марион Котийяр и Пенелопа Крус среди гостей, платье невесты и рюши на показе Chanel Haute Couture весна-лето 2021

Модный дом Chanel представил кутюрную коллекцию весна-лето 2021 на показе в парижском Гран-Пале. Шоу офлайн на этот раз смотрела не одна Кристен Стюарт, в зале собрались главные амбассодоры и друзья бренда: Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп, Ванесса Паради, Каролин де Мегрэ, Шарлотта Казираги, Джоана Прейсс, Изиа Ижлен, Альма Ходоровски. Общее представление коллекции прошло онлайн в формате видео, созданного режиссером и клипмейкером Антоном Корбейном.