Марион Котийяр и Пенелопа Крус среди гостей, платье невесты и рюши на показе Chanel Haute Couture весна-лето 2021

Модный дом Chanel представил кутюрную коллекцию весна-лето 2021 на показе в парижском Гран-Пале. Шоу офлайн на этот раз смотрела не одна Кристен Стюарт, в зале собрались главные амбассодоры и друзья бренда: Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп, Ванесса Паради, Каролин де Мегрэ, Шарлотта Казираги, Джоана Прейсс, Изиа Ижлен, Альма Ходоровски. Общее представление коллекции прошло онлайн в формате видео, созданного режиссером и клипмейкером Антоном Корбейном.
Креативный директор модного дома Виржини Виар показала юбки, блузы и платья, обильно украшенные рюшами и воланами, платья с юбками-пачками, вариации твидовых костюмов Chanel, а закрыла шоу модель в платье невесты — с воротником-стойкой, вышивкой и акцентными манжетами. Кроме белого цвета, в коллекции много оттенков розового.
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