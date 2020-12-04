Лосины, шахматная клетка и единственный зритель — Кристен Стюарт: Chanel показали новую коллекцию

Шоу модного дома вживую смог увидеть только один зритель, а именно амбассадор Chanel — актриса Кристен Стюарт. Показ прошел в замке Шенонсо в долине Лауры, визуальные коды локации угадывались и в самой коллекции, созданной креативным директором бренда Виржини Виар и мастерскими Chanel Métiers d’Art.
Модели представили вариации фирменных твидовых костюмов Chanel (даже костюм-комбинезон с короткими шортами), атласные юбки с принтом «шахматная клетка», выполненным пайетками, платья и юбки макси, боди, а также прозрачные вещи. Почти все образы коллекции дополняли лосины. Среди аксессуаров — конечно, жемчужные украшения, цепи, микро-сумки с логотипом модного дома, которые Виржини Виар советует носить на шее.
Напомним, что за день до показа вышел тизер коллекции Chanel Métiers d’Art авторства арт и фэшн-фотографа Юргена Теллера, посвященный месту проведения показа — замку эпохи Возрождения Шато де Шенонсо.
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