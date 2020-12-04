Лосины, шахматная клетка и единственный зритель — Кристен Стюарт: Chanel показали новую коллекцию

Модели представили вариации фирменных твидовых костюмов Chanel (даже костюм-комбинезон с короткими шортами), атласные юбки с принтом «шахматная клетка», выполненным пайетками, платья и юбки макси, боди, а также прозрачные вещи. Почти все образы коллекции дополняли лосины. Среди аксессуаров — конечно, жемчужные украшения, цепи, микро-сумки с логотипом модного дома, которые Виржини Виар советует носить на шее.