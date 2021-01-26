Много трикотажа и шерстяные брюки в весенней пре-коллекции Bottega Veneta

В этом сезоне креативный директор бренда Дэниел Ли стал амбассадором трикотажа. В весенне-летнюю коллекцию Bottega Veneta вошло вязаное все: от платьев до сумок, весенняя пре-коллекция модного дома также состоит из мягкого фактурного трикотажа. Дело в том, что Дэниел Ли работал над ними в разгар пандемии, которая повлияла на наши привычки, образ жизни и стиль. Эти изменения и легли в основу коллекций и выбора трикотажа в качестве главного материала.