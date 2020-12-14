Вязаные платья, блузы и сумки-«пельмени»: Bottega Veneta показали коллекцию весна-лето 2021

В весенне-летнюю коллекцию Bottega Veneta вошли платья, сарафаны, брючные костюмы, блузы и новые цветные сумки-«пельмени». Многие образы полностью состояли из вязаных вещей и были дополнены вязаными аксессуарами. Кроме засилия трикотажа, в коллекции есть и вещи, украшенные люрексом. Главная обувь грядущего теплого сезона по версии креативного директора бренда Дэниела Ли — сабо.