Вязаные платья, блузы и сумки-«пельмени»: Bottega Veneta показали коллекцию весна-лето 2021

В весенне-летнюю коллекцию Bottega Veneta вошли платья, сарафаны, брючные костюмы, блузы и новые цветные сумки-«пельмени». Многие образы полностью состояли из вязаных вещей и были дополнены вязаными аксессуарами. Кроме засилия трикотажа, в коллекции есть и вещи, украшенные люрексом. Главная обувь грядущего теплого сезона по версии креативного директора бренда Дэниела Ли — сабо.
Над новой коллекцией Дэниел Ли работал вместе с немецкой художницей Розмари Трокель, а шоу Bottega Veneta прошло в Лондоне в театре Sadler’s Wells.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.