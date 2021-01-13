10 вещей из новых коллекций, к которым стоит присмотреться (и купить!)

Директор отдела моды Ксения Гощицкая призывает не только утепляться, но и присматриваться к весенним коллекциям (пора, да!).
Ботинки Chloe
Могут ли ботинки для трекинга быть фэшн? Выполненные по всем правилам обуви для трекинга ботинки с воротничком из овчины из весенней преколлекции Chloe могли бы отправиться покорять горные маршруты, но, пожалуй, слишком для этого красивы. Поэтому сводите их лучше на выставку Николая Рериха в Русский музей — и видами
снежно-розовых пиков полюбуетесь, и новую пару выгуляете.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Сумка Bottega Veneta
В круизной коллекции Bottega Veneta долгожданная новая сумка! И на этот раз — в виде полумесяца. Что же, пожалуй, идеальный аксессуар для выхода из коридора затмений. Да, она есть в огромном размере!
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Свитера Ugly Sweater Club
Дикие и симпатичные свитера ручной вязки Ugly Sweater Club придумала петербурженка Анжелика Балаева, выпускница антверпенской Академии изящных искусств и флорентийского института Polimoda, поэтому они одновременно напоминают бабушкины кружевные салфетки и деконструктивистские опыты раннего Мартина Маржелы. Отдельное спасибо за цвета: неоновые всполохи — это то, что нужно всем нам в январе.
Ugly Sweater Club, ул. Рубинштейна, 23
Бомбер Sandro
Бомбер Sandro с металлизированными вставками требует к себе тотального внимания, поэтому сочетать такой лучше всего с классической тельняшкой и простыми брюками на высокой талии.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Свитер Stella McCartney
Весенняя преколлекция Stella McCartney заряжена на смех и радость: радужные хиппи-цвета и лозунги полностью соответствуют всем эко-био-ресайкл-стандартам, да и просто поднимают настроение.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Fabiana Filippi
Дизайнеры Fabiana Filippi вдохновились mid-century. Как и мы все. Въехать в квартиру, обставленную объектами из 1960-х, самого модного сейчас дизайнерского течения — мечта. А Fabiana Filippi уже сделали подстать такой квартире коллекцию: кэмел тотал-лук с пальто из кашемира, шерстяными брюками и шелковой блузой, жемчужно-серыми приталенными костюмами и шифоновыми платьями-сорочками.
Fabiana Filippi, Б. Конюшенная ул., 19/8
Образ Claudie Pierlot
Универсальный лук? Вот, пожалуйста, от Claudie Pierlot: платье мини из ткани букле, оверсайзовый пиджак с нагрудными карманами, скроенный
как легкая куртка, и лоферы с золотыми пряжками.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. р. Мойки, 73
Пальто Gerard Darel
Ход королевы! Клетчатое оверсайзовое двубортное пальто Gerard Darel напоминает о 1960-х: деликатная графичная клетка черным по белому —
это шах и мат!
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23
Свитер Maje
Пушистый мохеровый свитер лавандового оттенка от Maje будем носить
с шортами и казаками на вечеринки, с голубыми джинсами — на работу, а с кожаной юбкой-карандаш — на свидания.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Сумка Dior
Русские художники впервые приняли участие в проекте Dior Lady Art: творческий дуэт Recycle Group превратил культовую сумку в объект современного искусства. А мы ждем скорую большую ретроспективу группировки в Манеже.
Dior, Невский пр., 113
Пуховик Geox
Куртки-дутики Geox сделаны из экологичного утеплителя — переработанного пуха, поэтому они не только греют тело, но и сердце своим соответствием састейнабилити-повестке. Трем цветам — алому, оливковому и черному — дизайнеры придали глянцевый блеск, который лично нам напоминает о сияющих скульптурах художника Джеффа Кунса.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
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