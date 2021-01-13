10 вещей из новых коллекций, к которым стоит присмотреться (и купить!)

Ботинки Chloe

Могут ли ботинки для трекинга быть фэшн? Выполненные по всем правилам обуви для трекинга ботинки с воротничком из овчины из весенней преколлекции Chloe могли бы отправиться покорять горные маршруты, но, пожалуй, слишком для этого красивы. Поэтому сводите их лучше на выставку Николая Рериха в Русский музей — и видами

снежно-розовых пиков полюбуетесь, и новую пару выгуляете.

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